S&P 500 : Wall Street bute sous une resistance majeure à 4150 points

Le S&P 500 bute sous une résistance clé à environ 4150 points

L’inflation IPC sera décisive pour Wall Street mercredi

Les indices américains plafonnent depuis quelques séances après être revenus la semaine dernière à des résistances majeures. Les principaux indices de la Bourse de New York sont revenus tester leur sommet de début juin, le Russell et le Nasdaq ayant réussi à le dépasser tandis que le S&P 500 et le Dow Jones plafonnent en dessous.

Wall Street a concrètement profité d’un regain d’appétit pour le risque ces dernières semaines après avoir connu un sentiment particulièrement bearish en juin, mais les perspectives de fond restent orientées à la baisse. En effet, les perspectives économiques mondiales devraient continuer à s’assombrir, du moins aucun signe ne vient suggérer une réaccélération de l’économie, tandis que dans le même temps la quasi-totalité des banques centrales va continuer à resserrer drastiquement leur politique monétaire dans le but de faire revenir l’inflation à 2%.

Les indices américains pourraient toutefois continuer à reprendre de la hauteur à court terme, si par exemple les chiffres sur l’inflation américaine publiés mercredi ressortent plus en baisse que prévu. Cela renforcerait l’idée que le pic de l’inflation est derrière nous, ce qui rassurerait les opérateurs et fragiliserait les anticipations de resserrement monétaire de la Fed.

Dans le cas contraire, une inflation supérieure aux attentes, voire pire, supérieure au pic de juin à 9,1%, accentuerait grandement la pression sur la Fed, ce qui ferait extrêmement pression sur le marché obligataire et les marchés actions.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le rebond du S&P 500 depuis la mi-juin est le plus important depuis le début de la correction des marchés, mais n’a rien d’exceptionnel comparé aux précédents marchés baissiers comme le dernier en 2008-2009. Le S&P 500 avait également connu un rebond de plusieurs semaines et d’environ 15% en 2008 après plusieurs rebonds d’environ 10% avant de connaître une nouvelle jambe de baisse (graphique ci-dessous).

La tendance de fond du marché reste indiscutablement baissière tant que le S&P 500 évolue sous sa moyenne mobile à 200 séances, actuellement à environ 4300 points. Le marché pourrait éventuellement rejoindre cette moyenne mobile si l’appétit pour le risque s’accentue ces prochaines semaines.

Les perspectives redeviendraient baissières à court terme en cas de repli sous le plus bas de la semaine dernière à environ 4080 points. Dans ce cas, le scénario d’une nouvelle jambe de baisse jusqu’au moins les plus bas de juillet à environ 3600 points serait à prévoir.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

