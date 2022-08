CAC 40 : la bourse de Paris s’approche d’une résistance majeure

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

Les vendeurs pourraient reprendre la main après un rebond de 10% du CAC 40

Le CAC 40 revient tester une zone de résistance majeure à 6600 points

L’indice parisien a fortement progressé ces dernières semaines dans le sillage des bourses internationales grâce au regain d’appétit pour le risque des investisseurs. Le CAC 40 rebondit de près de 10% depuis son plus bas de l’année qu’il est revenu tester début juillet à environ 5800 points.

La bourse de Paris évolue désormais proche de son sommet de début juin à 6600 points, mais la situation pourrait se compliquer aux niveaux actuels étant donné que le sentiment des opérateurs recommence à devenir positif tandis que les perspectives économiques sont toujours mauvaises et ont de fortes chances de continuer à se dégrader avec la persistance de la crise énergétique et la remontée des coûts de financement.

Le ratio rendement/risque semble redevenir en faveur des stratégies vendeuses après un tel rebond. Certes, il existe des rebonds de plus de 20%, voire de 30%, à l’intérieur des marchés baissiers, mais le sentiment semble être redevenu particulièrement élevé pour un marché baissier. Le Fear&Greed Index, qui regroupe plusieurs indicateurs techniques et financiers, est remonté jusqu’à son niveau le plus élevé depuis avril, à sa zone de neutralité.

Source : CNN

Les opérateurs de marché pourraient profiter du rebond de 10% du CAC 40 pour sécuriser des profits à court terme, ce qui renforcerait la pression vendeuse de fond et pourrait amorcer une nouvelle jambe de baisse. Néanmoins, des nouvelles rassurantes sur l’économie et/ou l’inflation rassureraient sur les perspectives économiques et sur le resserrement monétaire, ce qui pourrait pousser le CAC 40 encore un peu plus haut comme jusqu’au sommet de mars à environ 6750 points.

Le CAC 40 revient tester une zone de résistance majeure à 6600 points

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 est remonté à une zone de résistance majeure correspond non seulement au sommet de début juin, mais également à la moyenne mobile à 200 séances. Il ne serait pas étonnant de voir l’indice consolider, voire se replier depuis cette zone de résistance au cours des prochaines semaines, mais si l’appétit pour le risque se renforce à court terme, nous pourrions voir le CAC 40 rejoindre son sommet de mars à environ 6750 points.

Les perspectives redeviendraient techniquement baissières en cas de repli sous le plus bas de la semaine à environ 6400 points. Dans ce cas, un retracement jusqu’aux plus bas de l’année à environ 5800 points serait à prévoir.

