Nasdaq 100 : la tech plafonne avec le rebond des taux longs

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Le regain de tension sino-américaine et la remontée des taux longs font pression sur Wall Street

Le Nasdaq 100 pourrait se replier sous sa résistance à 13 000 points

Le regain de tension sino-américaine et la remontée des taux longs font pression sur Wall Street

Wall Street a terminé dans le rouge hier sur fond de regain d’aversion au risque et de rebond des taux longs obligataires. Le S&P 500 a terminé en baisse de 0,7% et le Nasdaq 100 de 0,3% alors que le sentiment a été plombé par le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine.

Les relations entre les deux superpuissances ne semblent jamais avoir été aussi mauvaises suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan, dont Pékin considère comme une de ses provinces. En représailles, la Chine a annoncé des exercices militaires proches de l’île du 4 au 6 août, la suspension des importations de plus de 2000 aliments et les exportations de sable et pourrait prochainement annoncer des représailles contre Washington.

Concernant le marché obligataire, les taux se sont tendus après des commentaires de certains gouverneurs de la Fed laissant à penser que le resserrement monétaire est encore loin d’être terminé. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que « notre travail est loin d'être terminé » en matière d'inflation tandis que le présidentde la Fed de Chicago, Charles Evans, a laissé entendre qu'une autre forte hausse des taux de 75 points de base pouvait encore être sur la table pour la réunion de septembre.

Les taux à 2 et 10 ans ont grimpé de 17 points de base après ces commentaires, faisant naturellement pression sur l’ensemble des marchés actions. Les onze secteurs du S&P 500 ont terminé dans le rouge et pourraient continuer d’être sous pression ces prochains jours compte tenu de la présence des indices sous des résistances majeures. En effet, le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000 sont de retour sous leur sommet de début juin grâce à un rebond de plus de 10% depuis les plus bas de juin.

Les opérateurs de marché devraient profiter de ces résistances pour sécuriser quelques profits à court terme, mais les marchés pourraient continuer à reprendre de la hauteur au mois d’août le temps que le sentiment continue à se normaliser. En effet, le sentiment bearish semble encore trop présent sur les marchés avec un ratio Put/Call élevé et un très faible recouvrement de positions shorts sur les contrats à terme.

Les perspectives de long terme restent toutefois baissières étant donné que les perspectives économiques devraient continuer à s’assombrir et que les politiques monétaires pourraient se durcir davantage que ce que prévoient les investisseurs.

Le Nasdaq 100 pourrait se replier sous sa résistance à 13 000 points

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le Nasdaq 100 pourrait se replier sous sa résistance à 13 000 points à court terme et revenir tester sa moyenne mobile à 20 séances, actuellement à environ 12 265 points avant d’éventuellement poursuivre son rebond jusqu’à sa moyenne mobile à 200 séances ou de reprendre sa tendance baissière de fond.

Notons qu’un repli jusqu’au creux de mai à environ 11 500 points, puis un rebond au-dessus de la résistance à 13 000 points formerait une figure de retournement haussière en tête et épaules, ce qui serait un important signal technique en faveur de la fin de la tendance baissière de fond.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE