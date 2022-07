CAC 40 : la bourse de Paris pourrait poursuivre son rebond cette semaine

Points-clés de l’article sur le CAC40 :

Les résultats des GAFAM et la Fed seront décisifs pour le CAC 40

La bourse de Paris pourrait poursuivre son rebond entrepris au début du mois cette semaine. Le CAC 40 pourrait reprendre de la hauteur après s’être stabilisé à 6200 points compte tenu du sentiment toujours pessimiste des investisseurs, mais à condition bien sûr que les résultats des entreprises, et en particulier des GAFAM, ne déçoivent pas et que la Fed ne surprend pas en remontant ses taux de 100 points de base mercredi.

Les investisseurs seront encore plus attentifs aux résultats des entreprises dans le contexte actuel de craintes de récession. La chute des PMI à travers le monde au second trimestre est de mauvais augure pour les résultats des entreprises qui devraient décevoir plus souvent que d’habitude et leur croissance devraient nettement ralentir, voire même devenir négative.

Les opérateurs surveilleront également de près les nombreuses publications macro dont les dépenses et revenus réels des ménages, la confiance des consommateurs selon le Conference Board et les chiffres sur l’inflation et la croissance en zone euro.

Le CAC 40 pourrait poursuivre son rebond à court terme

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 restent prometteuses au-dessus du support à 6200 reconquis la semaine dernière. Les perspectives sont haussières et le ratio rendement/risque en faveur des achats au-dessus de ce support et la première résistance à surveiller est l’oblique baissière qui passe par les sommets de mars, avril et juin.

Un retour à cette oblique, voire jusqu’à la moyenne mobile à 200 séances actuellement à environ 6600 points, semble possible le temps que le sentiment s’améliore, mais les opérateurs ne devront pas oublier la toile de fond qui reste très négative compte tenu du resserrement monétaire des banques centrales et des craintes grandissantes de récession.

Néanmoins, une nouvelle chute des indices européens devrait une nouvelle fois être amortie par la chute de l’EUR/USD, car la monnaie unique à peu de chances à regagner du terrain si l’aversion au risque reprend le dessus sur les marchés.

