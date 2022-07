CAC 40 : la bourse de Paris bute sous 6100 en attendant la BCE

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 tergiverse en attendant la BCE

La résistance à 6100 points sera cruciale pour le CAC à court terme

La Bourse de Paris débute la séance de mardi en baisse après être remonté tester une résistance majeure à 6100 points la veille. L’indice parisien évolue en baisse de 0,6% dans le sillage du repli de Wall Street et de l’Asie après que l’indice NAHB du marché des logements des Etats-Unis ait connu une chute mensuelle historique de 12 points et à la suite d’un article de Bloomberg indiquant qu’Apple prévoit de ralentir les embauches et les dépenses dans certaines divisions.

Le CAC 40 devrait évoluer à l’équilibre sous sa résistance à 6100 points en attendant la BCE jeudi. Il ne serait pas étonnant de voir l’indice évoluer en dents de scie sous ce seuil en attendant la décision de la banque centrale, mais le risque est orienté à la baisse, car comme la plupart des autres grandes banques centrales, la BCE pourrait surprendre en annonçant une hausse des taux plus importante que ce que prévoient les investisseurs. La BCE pourrait finalement décider de remonter ses taux de 50 points de base au lieu de 25 points de base compte tenu de la persistance de l’inflation.

Outre la BCE, les opérateurs seront également sensibles aux publications de résultats des entreprises. Les résultats de Netflix sont attendus ce mardi, ceux de Tesla et ASML mercredi et ceux de Roche, SAP et Thales jeudi.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 sont neutres entre la résistance à 6100 points et le plus bas de l’année à environ 5750 points sur lequel l’indice parisien a rebondi début juillet.

Un dépassement de la résistance à 6100 points serait un signal haussier en faveur d’un rebond jusqu’au sommet de juin à environ 6600 points et la moyenne mobile à 200 jours. A l’inverse, un repli sous le plus bas de l’année ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance baissière de fond. Le prochain support majeur à surveiller serait le creux de décembre 2020 à environ 5300 points.

