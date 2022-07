S&P 500 : semaine cruciale avec les résultats des entreprises et l’inflation

Points-clés de l’article sur Wall Street :

Semaine cruciale pour Wall Street avec les résultats des banques et des chiffres sur l’inflation

Le S&P 500 revient proche d’une résistance de court terme importante à 3945 points $

Semaine cruciale pour Wall Street avec les résultats des banques et des chiffres sur l’inflation

Cette semaine va être importante pour Wall Street qui va prendre connaissance des premiers résultats du deuxième trimestre des entreprises. La bourse américaine sera sensible aux résultats des entreprises, mais surtout à leurs prévisions sur l'inflation et la demande dans ce contexte économique incertain.

Comme d'habitude, ce sont les banques américaines qui ouvriront le bal de la saison. JPMorgan et Morgan Stanley sont attendus jeudi et Wells Fargo et Citigroup vendredi.Wall Street est dans une position vulnérable à l'aube de cette saison des résultats, étant donné le rebond du marché des dernières semaines qui a permis au sentiment de se normaliser. Selon l'indice Fear&Greed de CNN, le sentiment est passé de "peur extrême" à " peur ", ce qui est un statut suffisant pour démarrer une nouvelle jambe de baisse dans un marché baissier. En effet, alors qu'un sentiment de "peur" est la plupart du temps intéressant pour passer à l'achat dans un marché haussier, il est suffisant pour amorcer une nouvelle jambe de baisse dans un marché baissier.

Les résultats et prévisions des banques devront donc rassurer pour éviter une reprise de la tendance baissière de Wall Street. Les deux prochaines semaines seront d'autant plus importantes que 80% de la capitalisation boursière du S&P 500 va publier ses résultats.

En attendant les résultats des banques en fin de semaine, le marché suivra de près les chiffres de l'inflation publiés aux Etats-Unis et dans la zone euro mercredi, car ils alimenteront directement les anticipations de hausse des taux et le ton de la Fed et de la BCE ces prochaines semaines.

Le S&P 500 revient proche d’une résistance de court terme importante à 3945 points

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du S&P 500 restent haussières à court terme, mais le récent plus haut à 3945 points sera important pour la suite. Un franchissement de ce seuil permettrait au S&P de sortir par le haut d’un triangle ascendant, ce qui serait un signal positif pour le court terme et ouvrirait la voie à une poursuite du rebond jusqu’au sommet de début juin à 4150 points. A l’inverse, un repli sous le plus bas de la semaine dernière à 3700 points serait de mauvais augure pour les perspectives de court terme et un retour au creux de juin à environ 3640 points serait à prévoir.

Un rebond jusqu’à 4150 points n’est pas impossible si les résultats et prévisions des banques et les chiffres sur l’inflation rassurent. Un rebond jusqu’à ce seuil correspondrait à une hausse de 15% depuis le plus bas de juin alors que les plus importants rebonds à l’intérieur des pires marchés baissiers ont parfois atteint 25%...

En réalité, un rebond jusqu’à ce niveau de prix ne serait pas étonnant, car le marché aime tromper le plus d’investisseurs. Beaucoup d’investisseurs redeviendraient optimistes en cas de rebond de 15% du S&P 500 alors que les perspectives de fond resteraient sombres.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE