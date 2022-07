Indice DAX : Une séance d’hésitation dans une tendance baissière

Points clés de l’article :

Une séance d’hésitation après le plongeon d’hier

Les indices rebondissent avant le procès-verbal du FOMC

Les principales bourses européennes ont réduit leurs gains initiaux aujourd’hui, le Dax gagnant 1 % après une hausse de 2,2 %, tandis que le Stoxx 600 a progressé de près de 1 %, grâce aux actions du secteur de la distribution, des voyages et des loisirs. Les gains des actions exportatrices européennes mènent le marché global à la hausse aujourd'hui après que l'EUR/USD soit tombé à un nouveau plus bas de 20 ans. De même, les valeurs technologiques européennes sont pour la plupart en territoire positif aujourd'hui en raison de la baisse des rendements des obligations d'État, le rendement du bund allemand à 10 ans ayant chuté à son plus bas niveau en un mois, à 1,160 %.

Néanmoins, la volatilité du marché devrait se poursuivre avant la publication des minutes du FOMC et en raison de l'instabilité politique croissante en Grande-Bretagne et surtout de la hausse des prix du gaz.

Les craintes d'un ralentissement économique mondial pèsent sur les actions. De plus, le report négatif d'une baisse de -1,4 % du Shanghai Composite en Chine, qui a atteint son plus bas niveau en une semaine et demie aujourd'hui, affaiblit les indices boursiers mondiaux.

Le procès-verbal du FOMC sera publié à 20H00. Les investisseurs attendent maintenant la publication des minutes pour obtenir plus d'indices sur l'ampleur de la hausse des taux de la Fed ce mois-ci.

La baisse du rendement des obligations à 10 ans, qui a atteint aujourd'hui son plus bas niveau en cinq semaines à 2,758 %, constitue un facteur de soutien pour les indices boursiers américains.

De plus, la publication cet après-midi de l’indice ISM des services a quelque peu calmé les marchés. L’indicateur a légèrement baissé à 55,3 en juin 2022, contre 55,9 en mai, mais il a continué à indiquer une forte croissance du secteur des services, dépassant les prévisions du marché de 54,3.

Evolution du ISM services aux Etats Unis :

L’indice allemanda échoué à combler le gap laissé ouvert le 30 juin et a connu une vive accélération baissière hier qui l’a vu rejoindre le dernier creux de marché du 7 mars. La tendance est donc négative sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes.

La séance du jour s’inscrit à l’intérieur de la longue bougie baissière d’hier et forme un harami dans la terminologie des chandeliers japonais. En théorie cette configuration annonce un retournement qui sera d’autant plus puissant que le corps du deuxième chandelier est petit. Toutefois si les cours viennent à casser le bas de la configuration cela peut signifier une accélération de la tendance en cours.

En pratique donc, il vaut mieux attendre la séance du lendemain et le franchissement du plus haut du premier chandelier pour confirmation d’un retournement ou une cassure par le bas pour une accélération de la baisse vers le prochain support à 11550 points.

Evolution du DAX en données quotidiennes :

