CAC40 : Nouvel accès de faiblesse vers le plus bas annuel

Points clés de l’article :

Une récession de plus en plus probable

L’indice se dirige vers les 5756 points

Les principales bourses européennes n'ont pas réussi à conserver leurs gains initiaux et sont passées en territoire négatif mardi, le Dax perdant 2 %, revenant à des niveaux qu'il n'avait pas connus depuis novembre 2020, tandis que le Stoxx 600 perd 0,8 %. Les constructeurs automobiles et les valeurs pétrolières et gazières ont été parmi les moins performants. Les prix du gaz européen continuent d'augmenter, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à un ralentissement économique, voire une récession, alors que l'inflation se maintient à des niveaux records et que la BCE devrait relever ses taux pour la première fois en 11 ans ce mois-ci.

Pendant ce temps, de nouvelles données économiques ont dépeint des perspectives sombres en Europe : la production industrielle en France a stagné, le PMI des services français a été révisé à la baisse et un ralentissement généralisé de l'activité des services a été observé, alors que la demande internationale faiblit et que l'incertitude et la hausse des coûts pèsent.

Pourtant la journée avait bien commencé avec des nouvelles positives dans les relations commerciales sino-américaines. Les indices boursiers américains ont d'abord progressé dans la nuit grâce à l'optimisme suscité par les négociations entre les États-Unis et la Chine en vue de réduire les tarifs douaniers. Les responsables américains et chinois ont discuté aujourd'hui des sanctions économiques et des tarifs douaniers américains, alors que l'administration Biden a annoncé qu'elle allait bientôt revenir sur certaines des restrictions commerciales imposées par le président Trump. Selon une déclaration du ministère chinois du Commerce aujourd'hui, les deux parties ont discuté de la politique économique et de la stabilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, et les discussions ont été pragmatiques et constructives.

Mais cette avancée a été contrecarrée par l'indice composite chinois de Shanghai qui a reculé aujourd'hui après avoir atteint un sommet de 3,4 mois et a clôturé en légère baisse. La crainte que le gouvernement ne réimpose des mesures de confinement a pesé sur les actions chinoises. La Chine a lancé des tests de masse dans neuf districts de Shanghai après avoir détecté de nouvelles infections au Covid, et 66 nouvelles infections au Covid ont été signalées mardi dans la province de Jiangsu, la deuxième province la plus importante pour la production économique de la Chine.

Le CAC40 chute à nouveau après avoir échoué à combler le gap laissé ouvert à 6177 points. Ce niveau constitue une nouvelle résistance pour envisager un retournement de moyen terme.

Le scénario principal reste donc un retour sur le plus bas annuel à 5756 points avec des moyennes mobiles de court terme orientées à la baisse. Si ce niveau venait à céder, le prochain support se situe sur 5306/5379 points.

Toutefois la saisonnalité est un peu plus clémente en juillet d’après les données historiques et il n’est donc pas exclu que le marché rebondisse ou se stabilise sur 5756 points.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

