CAC 40 : la bourse de Paris débute la semaine dans le vert

La Bourse de Paris pourrait reprendre de la hauteur à court terme

La résistance à 6100 points sera cruciale à court terme du CAC 40

La Bourse de Paris a ouvert en hausse lundi matin dans le sillage du rebond de Wall Street vendredi et des indices asiatiques cette nuit. Le CAC 40 évolue en hausse de 0,70%, porté par les secteurs de l’énergie, des matériaux de base et de la santé. Les échanges devraient toutefois être plus faibles que d’habitude en raison du jour férié aux Etats-Unis et de l’absence de publication de résultats importants.

L’indice parisien pourrait poursuivre son rebond à court terme et revenir tester son plus haut de la semaine dernière à 6100 points en attendant le temps que le sentiment se normalise. En effet, le sentiment des investisseurs est à nouveau extrêmement pessimiste comme en témoigne l’enquête menée par Bank of America auprès de ses clients qui est resté à 0% d’optimisme pour la troisième semaine consécutive. Bien qu’un sentiment extrêmement dépressif ne soit pas la garantie d’un rebond, le ratio rendement risque tourne en faveur de l’opposé lorsque le sentiment atteint des niveaux aussi extrêmes.

Le CAC 40 pourrait donc rebondir ces prochains jours, mais la publication du rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis devrait être particulièrement surveillée par les investisseurs. Le rapport a de fortes chances d’influencer le sentiment étant donné qu’un trop bon rapport sur l’emploi suggérerait que la Fed pourrait être encore plus agressive dans son resserrement monétaire tandis qu’un rapport bien inférieur aux attentes alimenterait les craintes de récession.

Le consensus devra donc voir juste pour espérer un rebond plus important du marché. En attendant le NFP, l’attention des investisseurs sera tournée du côté de l’indice ISM non manufacturier et des Minutes de la Fed mercredi.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Techniquement, un dépassement du plus haut de la semaine dernière à 6100 points formerait une figure de retournement en double bottom, ce qui ouvrirait la voie à un rebond plus important. Un rebond jusqu’à l’oblique baissière qui passe par les sommets de mars et juin serait à prévoir, mais une hausse plus importante semble peu probable étant donné que les perspectives économiques devraient continuer à se dégrader selon les indicateurs avancés.

Plus l’économie ralentit et les perspectives se dégradent, plus le marché est fragile et le risque d’une correction majeure augmente. Pour le moment, le CAC 40 est en baisse d’environ 20% depuis son record de début janvier, mais pourrait à terme afficher un drawdown de 30% ou plus en cas de récession en Europe et aux Etats-Unis.

