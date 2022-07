Wall Street : possible rebond mais un retournement majeur encore improbable

Points-clés de l’article sur Wall Street :

Wall Street enregistre un de ses pires semestres de son histoire

Wall Street pourrait rebondir à court terme mais un retournement haussier majeur semble encore improbable

Un retour du S&P 500 à 3400 points semble probable à moyen terme

Wall Street a terminé en baisse sa dernière séance du second trimestre hier sur fond d’un regain d’incertitudes sur l’économie alors que les inscriptions au chômage ont diminué moins que prévu et que les dépenses des ménages corrigées de l’inflation ont diminué.

Le marché boursier américain a ainsi enregistré son pire semestre depuis de longues années. Le S&P 500 a cédé 20% depuis le début de l’année tandis que le Nasdaq a enregistré sa performance YTD de son histoire en abandonnant près de 30%. Les valeurs de croissance ont largement sous-performé les autres grosses capitalisations boursières en raison de leur sensibilité plus importante aux taux d’intérêt, qui se sont envolées avec l’inflation.

Performances YTD du S&P 500, Nasdaq 100 et Russell 2000 réalisé sur TradingView :

Wall Street pourrait rebondir mais un retournement haussier majeur semble encore improbable

Le marché boursier pourrait toutefois reprendre des couleurs à court terme compte tenu du sentiment toujours extrêmement pessimiste des investisseurs et de quelques signaux techniques comme le pourcentage de membres du S&P 500 se négociant au-dessus de leur moyenne mobile à 10 jours respective qui est passé d’un niveau de survente à un niveau de surachat.

Néanmoins, un retournement haussier majeur semble relativement improbable étant donné les vents contraires toujours importants et l’absence de signal technique en cette faveur. Le ralentissement économique devrait de plus en plus poser de problèmes aux marchés actions puisque les opérateurs devraient de plus en plus revoir à la baisse leurs perspectives de bénéfice ces prochains mois.

De plus, la fin des marchés baissiers se termine presque tout le temps (exception en 1970) par une divergence entre le prix du S&P 500 et le pourcentage de membres du S&P 500 enregistrant un plus bas d’un an (sauf lorsque la Fed vient à la rescousse pour sauver le marché). Le pourcentage de membres du S&P 500 inscrivant un plus bas à un an a tendance à diminuer les semaines avant le retournement du marché boursier (essoufflement des vendeurs), ce qui n’est pas le cas pour le moment.

Graphique journalier du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Un retour du S&P 500 à 3400 points semble probable à moyen terme

Le marché boursier américain pourrait donc connaître un rebond à court terme, mais davantage de baisse semble à prévoir ces prochains mois. Un niveau de prix potentiellement intéressant pour repasser à l’achat sera le sommet pré-pandémique à 3400 points. Un retour à ce niveau de prix correspondrait à un trailing P/E de 16, ce qui serait le plus bas niveau depuis 2012.

Graphique journalier du S&P 500 réalisé sur TradingView :

