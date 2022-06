CAC40 : Un bilan semestriel catastrophique… et maintenant ?

Points clés de l’article :

Le pire semestre depuis 1990 sur les marchés actions internationaux

CAC40 : La probabilité d’assister à un retour sur 5755 points est élevée

Le pire semestre depuis 1990 sur les marches actions

Les actions poursuivent leur chute, prolongeant ainsi le pire premier semestre jamais enregistré pour les indices mondiaux sur actions, les investisseurs craignant que la dernière démonstration de la détermination des banques centrales à maîtriser l'inflation ne ralentisse rapidement les économies.

Les chefs des banques centrales de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre se sont réunis au Portugal cette semaine et ont exprimé leur engagement renouvelé à contrôler l'inflation, quelle que soit la douleur qu'elle occasionne.

Les investisseurs savaient qu'après deux ans de chaos COVID-19, l'année 2022 serait mouvementée, mais personne ne s'attendait à cela : le premier semestre le plus turbulent que les marchés mondiaux aient jamais connu.

Pour comprendre à quel point les choses ont été torrides, il faut considérer deux choses. L'indice mondial des actions MSCI, composé de 47 pays, a subi sa plus forte baisse en 1 semestre depuis sa création en 1990.

Dans le même temps, les obligations du Trésor américain à 10 ans ( la référence des marchés d'emprunt mondiaux et l'actif traditionnel à privilégier en période de crise) ont connu leur pire premier semestre depuis 1788. Aujourd'hui, ce rendement qui tournait autour de 1,5% a doublé à plus de 3,1 % et les actions ont perdu 20 %. L'inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans et la Fed est prête à augmenter les taux d'intérêt le plus rapidement possible depuis 1994.

Pourquoi ? L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper en flèche une inflation déjà en hausse très rapide, obligeant les grandes banques centrales à augmenter les taux d'intérêt et les politiciens à mettre en garde contre de nouveaux ordres mondiaux.

Le résultat ? Un effondrement de 13 000 milliards de dollars des actions mondiales, un plongeon de 15,5 % du yen japonais, la pire déroute de l'Italie depuis la crise de la zone euro et ce qui s'annonce comme la plus forte reprise des matières premières depuis la Première Guerre mondiale.

Ajoutez à cela la Russie qui se fait sortir du système financier mondial, la dégradation de la note de crédit souveraine de ce pays (la plus importante jamais vue), le carnage généralisé de la crypto et de la big-tech, et maintenant l'aggravation des craintes de récession. Vous obtenez un alignement sanglant sur les marchés.

La seule nouvelle positive vient de la saisonnalité qui va être bien plus favorable aux marchés actions en juillet… mais cela sera-t-il suffisant ?

Evolution moyenne de l’indice SP500 les années de « mid terms » :

CAC40 : La probabilité d’assister à un retour sur 5755 points est élevée

L’indice CAC40 n’a pas réussi à poursuivre son rebond, qui n’aura duré que vendredi dernier, reprenant sa tendance baissière et revenant proche de son point bas mensuel à 5832 points. La tendance reste négative sous la moyenne mobile à 34 périodes qui a bloqué la tentative de reprise et le risque est maintenant de voir l’indice casser son support et revenir tester le dernier creux majeur de marché du mois de mars à 5755 points.

Pour contrecarrer cette pression baissière, Le CAC40 doit dans un premier temps combler le gap laissé ouvert ce matin entre 5931 et 5995 points mais surtout revenir au-dessus du haut d’un deuxième gap sur 6177 points correspondant aussi au passage de la MME34.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE