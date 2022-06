Wall Street : la tech pourrait se mettre à surperformer au deuxième semestre

Points-clés de l’article sur Wall Street :

La tech pourrait se remettre à surperformer alors que les taux longs s ont sans doute proches d’un sommet majeur

Les valeurs cycliques risquent de surperformer alors que les craintes de récession augmentent

Wall Street est sur le point de terminer un second trimestre consécutif en baisse, une première depuis 2015. Les principaux indices boursiers américains ont continué à reculer au second trimestre en raison de l’envolée des taux obligataires dans le sillage des politiques monétaires de plus en plus restrictives pour tenter de ralentir l’inflation.

L’envolée historiquement rapide des taux sans risque à travers les marchés occidentaux a naturellement fait plonger les marchés actions, en particulier les valeurs les plus chères, à savoir les valeurs de croissance, qui ont sous-performé comme en témoigne le graphique ci-dessous.

Source : TradingView / Valentin Aufrand

Les prochaines données sur l’inflation resteront cruciales pour les marchés financiers, mais le marché obligataire pourrait commencer à respirer alors que l’inflation est sans doute proche d’un pic aux Etats-Unis et que les craintes de récession vont de plus en plus augmenter.

Le ratio rendement/risque du marché obligataire tourne de plus en plus à l’achat. Un rebond du marché obligataire (baisse des taux longs) permettrait aux valeurs de croissance de reprendre le leadership sur les marchés, en particulier face aux valeurs cycliques qui sont quant à elles de plus en plus menacées par le ralentissement économique.

Les valeurs cycliques risquent de surperformer alors que les craintes de récession augmentent

Les valeurs cycliques pourraient se mettre à sous-performer au cours des prochains trimestres étant donné la dégradation des perspectives économiques. Les indicateurs économiques avancés sont de plus en plus nombreux à tabler sur un ralentissement important, voire une récession, comme par exemple l’indicateur avancé de l’ECRI ou encore le ratio Nouvelles commandes / Inventaires de l’ISM manufacturier.

Source : Valentin Aufrand

Le secteur de l’énergie devrait continuer à faire exception aux autres secteurs cycliques. Il est évidemment de plus en plus menacé par le ralentissement économique, mais les fortes tensions sur l’offre devraient maintenir les prix des énergies élevés et limiter le potentiel baissier en cas de récession.

Le ratio forward P/E du secteur de l’énergie est actuellement le plus faible des autres secteurs du S&P 500 (8,4 vs 15,8) et est inférieur à sa valorisation moyenne des 10 dernières années (15,8). En plus d’être relativement peu cher, il offre une certaine protection en cas d’aggravation des tensions géopolitiques ou d’inflation plus persistante que prévu.

Les secteurs défensifs devraient rester les valeurs les plus sures sur les marchés actions, mais offrent le moins d’opportunité d’arbitrage. Les valeurs défensives sont surtout intéressantes pour mettre en place des stratégies Long/Short afin de jouer le ralentissement économique (Long Defensives / Short Cycliques).

