CAC 40 : la bourse de Paris amorce un rebond

La bourse de Paris reprend des couleurs grâce à des ventes de logements neufs rassurantes aux Etats-Unis

Le CAC 40 pourrait rebondir jusqu’à 6500 points à court terme

La bourse de Paris reprend des couleurs avec ses homologues internationaux depuis vendredi grâce à des ventes de logements neufs rassurantes aux Etats-Unis. Le CAC 40 débute la semaine en hausse de 1,1% après avoir déjà rebondi de plus de 3,2% vendredi. Les opérateurs de marché semblent avoir été rassurés par les ventes de logements neufs qui ont progressé de façon inattendue en mai malgré l’envolée des taux hypothécaires, ce qui vient apaiser les craintes de récession.

Le CAC 40 pourrait continuer son rebond à court terme étant donné le sentiment extrêmement pessimiste des investisseurs, mais les perspectives de fond restent baissières. En effet, bien que les ventes de logements neufs ont rassuré sur l’état de l’économie, les perspectives devraient continuer à s’assombrir en raison des politiques monétaires de plus en plus restrictives des banques centrales. Les banques centrales vont continuer à remonter rapidement leurs taux et ainsi ralentir la croissance tant que l’inflation ne reviendra pas proche de leur objectif à environ 2% ou tant que les économies ne tombent pas en récession.

Les perspectives des marchés boursiers seront meilleures lorsque les banques centrales commenceront à lever le pied sur leur resserrement monétaire et/ou si les économies européenne et américaine évitent une récession et réaccélèrent, ce qui semble peu probable si le passé est un bon indicateur du futur.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 a amorcé un rebond vendredi proche d’un support majeur à 5750 points qui correspond au creux de mars. L’indice parisien rebondit au-dessus des 6100 points et sort par le haut de ses bandes de Bollinger à 10 séances ce matin, ce qui ouvre la voie à un retournement haussier qui pourrait se prolonger jusqu’à l’oblique baissière qui passe par les sommets de mars, avril et début juin.

Le ratio rendement/risque redeviendra en faveur de la tendance baissière de fond, c’est-à-dire en faveur des stratégies vendeuses, lorsque le CAC 40 s’approchera de l’oblique baissière et que le RSI évoluera au-dessus de 50. Notons que dans un marché baissier, il est rare que le RSI à 14 séances atteigne sa zone de surachat au-dessus de 70 (comme il est rare qu’il atteigne sa zone de survente dans un marché haussier).

Les prochaines statistiques économiques seront cruciales pour le CAC 40, notamment celles relatives à l'inflation et à la croissance. Les opérateurs de marché surveilleront de près les revenus et les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis ainsi que les rapports sur l'inflation et le chômage dans la zone euro cette semaine.

