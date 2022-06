DAX : L’Ifo en baisse détend les taux et relance l’indice

Points clés de l’article :

Le climat des affaires en Allemagne se détériore

L’indice doit combler le dernier gap pour se relancer véritablement

Les indices boursiers sont en hausse, les signes de ralentissement de la croissance économique et la baisse des prix des produits de base ayant atténué les attentes quant au niveau auquel la Réserve fédérale augmentera les taux d'intérêt pour contenir l'inflation.

Les craintes qu'un resserrement agressif des taux d'intérêt par les principales banques centrales n'entraîne une forte récession économique ont agité les marchés financiers ce mois-ci, poussant l'indice de référence S&P 500 à confirmer un marché baissier ou une chute de 20 % par rapport à son récent sommet. Les indices européens handicapés par la guerre en Ukraine ont suivi le chemin de la baisse.

Mais les dernières données économiques montrent un ralentissement de la croissance qui pourrait déboucher sur une récession. De ce fait, les hausses de taux de la part des banques centrales pourraient ne pas aller au-delà des anticipations actuelles

L'indicateur Ifo du climat des affaires pour l'Allemagne est tombé à 92,3 ce mois-ci, après avoir atteint son plus haut niveau en trois mois (93) le mois précédent, ce qui est inférieur aux attentes du marché (92,9), car la menace de pénurie de gaz inquiète beaucoup l'économie allemande.

Les entreprises manufacturières jugent la situation actuelle légèrement moins bonne et sont nettement plus pessimistes pour le second semestre. L'industrie chimique est très préoccupée. Dans le commerce, les entreprises sont beaucoup moins satisfaites de leur situation actuelle et l'indice de leurs attentes est tombé à son plus bas niveau depuis avril 2020.

Evolution de l’indice IFO :

L’indice doit combler le dernier gap pour se relancer véritablement

L’indice allemande a ouvert 3 gaps dans sa phase de baisse depuis début juin. Le troisième est normalement un gap d’épuisement qui a pour vocation d’être comblé entre 13 206 et 13 273. Tant que les cours restent sous cet obstacle et sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes, la tendance reste baissière avec un possible retour sur le plus bas du mois de mars à 12440 points.

Le comblement du trou de cotations serait un signal positif qui sonnerait la fin de la vague de baisse et un possible retour sur 13 600 points.

Evolution de l’indice DAX en données quotidiennes :

