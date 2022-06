CAC 40 : l’indice parisien amorce un rebond avant Powell et les PMI

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 pourrait reprendre de la hauteur à court terme

Les investisseurs surveilleront l’audition de Powell et les PMI à partir de mercredi

La bourse de Paris tente de reprendre de la hauteur avec ses homologues européens ce matin. Le CAC 40 démarre la séance de mardi en hausse de près de 1,5%, vraisemblablement en raison d’un excès vendeur la semaine dernière.

Ce rebond semble être essentiellement technique après que l'indice parisien ait chuté de 10% en moins de deux semaines pour se retrouver proche de son plus bas de l'année à environ 5800 points vendredi dernier. La chute du CAC 40 et de ses homologues internationaux a sans doute été excessive compte tenu du sentiment extrêmement pessimiste des investisseurs. Les différentes enquêtes d'opinion des investisseurs sont revenues à des niveaux de pessimisme comparables à ceux observés en mai et aux pires récessions.

Le CAC 40 pourrait donc se redresser à court terme, d'autant que la réaction haussière du marché aujourd'hui est pour l'instant cohérente avec le "marteau" formé la veille. Le CAC 40 pourrait poursuivre son rebond jusqu'à atteindre le sommet de la semaine dernière vers 6120 points, puis éventuellement son récent sommet vers 6580 points.

Graphique 4 heures du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Les investisseurs surveilleront l’audition de Powell et les PMI à partir de mercredi

Les valeurs de croissance et cycliques devraient surperformer les valeurs défensives pendant le rebond, mais l'audition semestrielle du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès américain sera à surveiller mercredi et jeudi. Bien qu'aucune annonce spécifique ne soit attendue, Powell pourrait se montrer encore plus serein quant à la capacité de la Fed à ralentir l'inflation, ce qui laisserait à penser que la Fed pourrait être encore plus agressive si l’inflation est encore plus persistante.

En cas de réaction négative à l’audition de Jerome Powell, le CAC 40 pourrait se replier jusqu’à son creux de mars à 5800 points, ce qui améliorerait l’attractivité des stratégies haussières sur le court terme.

Les opérateurs de marché surveilleront également les publications des indices PMI flash du mois de juin tout au long de la journée de jeudi. Des PMI inférieurs aux attentes fragiliseraient les acheteurs et inversement.

