EuroStoxx 50 : tentative de rebond du marché boursier européen

L’EuroStoxx pourrait rebondir, mais les perspectives de fond restent baissières

Les marchés boursiers européens tentent de se reprendre depuis jeudi en l'absence de nouvelles négatives et grâce aux déclarations rassurantes de la BCE. La Banque centrale européenne a répondu aux craintes croissantes des opérateurs de marché d'une nouvelle crise de la dette en Europe suite à l'envolée des écarts de taux en annonçant un mécanisme anti-fragmentation. La BCE a annoncé jeudi qu'elle réinvestira les obligations arrivant à échéance de son programme PEPP dans la dette des pays les plus fragiles économiquement, à savoir les pays du "Sud", en cas de spread excessif.

Le rebond de l'EuroStoxx 50 peut également être justifié par des raisons techniques puisque l'indice est revenu la semaine dernière tester son plus bas de l'année enregistré en mars à 3394 points.

Néanmoins, les perspectives sous-jacentes restent baissières car le resserrement monétaire des banques centrales et le ralentissement économique mondial devraient se poursuivre. En effet, les banques centrales vont continuer à être de plus en plus agressives face à une inflation persistante et le ralentissement économique va s'accentuer et pourrait même se transformer en récession aux États-Unis et en Europe au cours des prochains trimestres. C'est ce que suggère l'enquête mensuelle ISM sur l'industrie manufacturière. Le rapport entre les nouvelles commandes et les stocks, qui donne habituellement une indication précoce de l'activité économique, a fortement chuté depuis la fin de l'année dernière et se trouve maintenant à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Plus ce ratio se contracte, plus il est probable que l'économie américaine tombe en récession, ce qui dégrade les perspectives des marchés actions.

L’EuroStoxx 50 pourrait rebondir jusqu’à sa moyenne mobile à 200 séances ces prochaines semaines

Graphique journalier du cours de l’EuroStowx 50 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, aucun signal ne vient pour le moment signaler un début de rebond, mais le ratio rendement/risque est davantage en faveur des achats étant donné que l’EuroStoxx 50 est revenu à son plus bas de l’année à 3394 points. L’indice pourrait consolider pendant quelques séances proche de ce support avant d’éventuellement rebondir. La première résistance à surveiller serait le plus haut de la semaine dernière à environ 3570 points, puis le pic de début juin à environ 3860 points.

Un rebond aussi haut, voire jusqu’à la moyenne mobile à 200 séances, est tout à fait envisageable au cours des prochaines semaines étant donné le sentiment extrêmement pessimiste. En effet, que ce soit les enquêtes de sentiment des investisseurs (NAAIM, AAII, Investors Intelligence), des consommateurs (Michigan, Conference Board), ou des entreprises (CEO - Conference Board), le sentiment est actuellement extrêmement pessimiste. Si tout le monde est pessimiste, il est généralement préférable d’adopter une attitude optimiste sur le court terme, même lorsque la situation économique est délicate, le temps que le sentiment s’améliore.

Source : @ExcellRichard

