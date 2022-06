DAX : Le rebond montre des signes de faiblesse

Points clés de l’article :

Avant la BCE, les investisseurs s’inquiètent d’un durcissement de la politique monétaire

L’indice s’expose à une vague de baisse sous le retracement de 61,8%

Les principales bourses européennes étaient en baisse mercredi, entraînées par une chute des actions bancaires après que le Crédit Suisse a émis un avertissement sur ses bénéfices et devrait afficher une perte ce trimestre en raison de la volatilité des marchés, de la guerre en Ukraine et du resserrement de la politique monétaire.

Les traders sont également inquiets avant la décision de politique monétaire de la BCE, très attendue, qui sera prise demain et au cours de laquelle la banque centrale donnera probablement le ton pour mettre fin à huit années de taux d'intérêt négatifs.Alors que l'inflation dans la zone euro à 19 membres a atteint un nouveau record en mai, une hausse des taux ne pourrait intervenir qu'en juillet, car la BCE doit d'abord mettre officiellement fin à ses achats nets d'actifs, conformément à ses prévisions.

Paradoxalement, le bon chiffre du PIB alimente la baisse car il facilite la tâche de la BCE si elle veut durcir sa politique monétaire. La banque risque de se focaliser davantage sur l’inflation. Le PIB de la zone euro a progressé de 0,6% en glissement trimestriel au premier trimestre 2022, soit le double de la croissance de 0,3% enregistrée lors de l'estimation précédente, et plus que la croissance de 0,2% révisée à la baisse au quatrième trimestre.

L’indice allemand a retracé 61,8% de sa baisse de janvier mars mais son rebond s’essouffle au contact de cette résistance sur 14 814 points avec juste au-dessus la moyenne mobile descendante à 200 périodes. Le dépassement de cette zone validerait une reprise durable et le creux de moyen terme de mars. Les moyennes mobiles de court terme sont orientées à la hausse.

Cependant sous la zone de résistance, la cassure du plus bas de la semaine dernière mais aussi retracement Fibonacci de 50% à 14 300 points pourrait relancer la baisse et exposer l’indice à une chute vers 13274 points dans un premier temps. De plus la saisonnalité ne plaide pas pour les actions en juin.

Evolution de l’indice DAX en données quotidiennes :

