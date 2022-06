SP500 : Après le rapport sur l’emploi, l’indice reste fragile

Points clés de l’article :

Un rapport sur l’emploi peu enclin à modérer la politique de la Fed

L’indice entre deux eaux

Un rapport sur l’emploi peu enclin à modérer la politique de la Fed

L'emploi américain a augmenté plus que prévu en mai, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6%, signes d'un marché du travail tendu qui pourrait encourager la Réserve Fédérale dans sa conduite d’une politique monétaire restrictive.

Les créations d’emploi ont augmenté de 390 000 le mois dernier, plus que les 325 000 attendu. Les données pour le mois d'avril ont été révisées à la hausse à 436 000 emplois au lieu des 428 000 estimés précédemment.

Le rapport fait également état d'une solide progression des salaires le mois dernier, ce qui donne l'image d'une économie qui continue de se développer, bien qu'à un rythme modéré. La Fed tente de freiner l’économie pour maîtriser l'inflation, sans pour autant faire grimper trop haut le taux de chômage. L'attitude monétaire restrictive de la banque centrale américaine et le resserrement des conditions financières qui l'accompagne font craindre aux investisseurs une récession l'année prochaine.

La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. Elle devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage à chacune de ses prochaines réunions ce mois-ci et en juillet. Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré jeudi qu'elle voyait peu de raisons de faire une pause en septembre.

Un rapport donc qui va plutôt dans ce sens, ce qui est peu favorable à court terme pour les actions.

L’indice entre deux eaux

Le rebond du SP500 est bloqué sous une résistance à 4204 correspondant à un retracement Fibonacci de 50% de la vague de baisse d’avril mai. Il est encore trop tôt pour dire si cette reprise haussière est terminée car l’indice parvient à se stabiliser au-dessus des moyennes mobiles de court terme.

Le franchissement des 4200 points permettrait d’envisager un nouvel élan vers la zone de résistance majeure au-dessus de 4300 points. Mais c’est uniquement sur dépassement de ce niveau que l’on pourra affirmer qu’un creux de moyen terme est en place.

Si l’indice revenait sous les plus bas d’hier et avant-hier à 4070, la baisse reprendrait vers les plus bas du mois de mai.

Evolution du SP500 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE