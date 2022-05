Nasdaq : Le point bas de la semaine dernière en grand danger

Points clés de l’article :

Les perspectives de hausse des taux s’accompagnent de la peur d’une récession

La vague de baisse pourrait s’étendre un peu plus sous les 11 700 points

Les perspectives de hausse des taux s’accompagnent de la peur d’une récession

L'indice S&P 500 a clôturé mercredi en baisse de -4,04%, l'indice Dow Jones Industrials a clôturé en baisse de -3,57%, et l'indice Nasdaq 100 a clôturé en baisse de -5,06%.

Les indices boursiers américains ont plongé mercredi et ont clôturé en forte baisse. Les perspectives d'une baisse des bénéfices des entreprises en raison de la hausse des prix et d'un ralentissement de la croissance économique dû au resserrement de la politique monétaire de la Fed ont fait chuter les cours des actions. Un plongeon de -25% de Target hier a entraîné les actions des détaillants à la baisse après qu'elle ait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une hausse des coûts et par la suite l’ensemble du marché.

Les valeurs technologiques à forte valorisation ont également chuté mercredi en raison de la perspective d'une poursuite du relèvement des taux d'intérêt par la Fed. En outre, les actions ont chuté en raison des craintes que la Chine ne maintienne les mesures de confinement qui sapent les perspectives de croissance mondiale, après avoir signalé sa première augmentation des infections Covid au cours des cinq derniers jours.

Les actions ont également subi la pression du report des commentaires de mardi du président de la Fed, M. Powell, qui a déclaré que la Fed "n'hésitera pas" à resserrer sa politique au-delà du point neutre pour freiner l'inflation et qu'elle continuera à augmenter les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'il y ait des preuves "claires et convaincantes" que l'inflation recule.

Les mises en chantier d'habitations aux États-Unis en avril ont diminué de 0,2 % mensuellement à 1,724 million, ce qui est inférieur aux attentes de 1,756 million. Les permis de construire d'avril, un indicateur de la construction future, ont chuté de 3,2 % pour atteindre leur plus bas niveau en cinq mois (1,819 million), mais restent supérieurs aux attentes (1,814 million).

La vague de baisse pourrait s’étendre un peu plus sous les 11 700 points

Le Nasdaq est revenu toucher son point bas de la semaine dernière à 11690 points avec une bougie négative englobant 3 séances. L’indice lors de son rebond n’a pas pu atteindre la droite de polarité au-dessus des 12 800 points. Autant d’éléments négatifs qui remettent en cause la reprise positive observée depuis jeudi dernier.

La tendance baissière semble donc relancée sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Cela sera confirmé par la cassure du support qui donnera un objectif sur la droite de polarité hebdomadaire à 10960 points, juste au-dessus d’un retracement Fibonacci de 61,8% de la vague de hausse de mars 2020 à novembre 2021.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE