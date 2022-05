Nasdaq 100 : Wall Street tente de reprendre un peu de hauteur

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Wall Street reprend un peu de hauteur mais les perspectives de fond restent baissières

Le Nasdaq 100 pourrait poursuivre son rebond à court terme

Wall Street a tenté de reprendre de la hauteur vendredi après cinq séances consécutives de baisse. Le Nasdaq 100 a rebondi de 3,70% vendredi, mais cela n’a pas été suffisant pour compenser les pertes du début de semaine, terminant ainsi en baisse pour la sixième semaine consécutive.

Les marchés boursiers sont pénalisés depuis plusieurs semaines par l’envolée des rendements obligataires dans l’anticipation d’un resserrement monétaire extrêmement rapide des banques centrales et par le net ralentissement économique en Chine, en Europe et aux Etats-Unis.

Les indices américains pourraient toutefois poursuivre le rebond engagé vendredi à court terme compte tenu du sentiment extrêmement pessimiste des investisseurs. En effet, toutes les grandes enquêtes d’opinion des investisseurs témoignent d’un sentiment très pessimiste, ce qui était généralement en faveur d’un rebond technique des marchés.

L’enquête AAII est tombée à son plus bas niveau depuis fin avril, l’enquête NAAIM est tombée à son plus bas niveau depuis le premier confinement et l’enquête Investors Intelligence est tombée à son plus bas niveau depuis 2016.

Source : Yardeni.com

La tendance de fond devrait toutefois rester orientée à la baisse étant donné que le ralentissement économique et le resserrement monétaire des banques centrales devraient se poursuivre. Le ralentissement économique devrait se poursuivre ces prochains trimestres tandis que les banques centrales devraient continuer à resserrer leur politique monétaire en raison de l’inflation extrêmement élevée.

Le Nasdaq 100 pourrait poursuivre son rebond à court terme

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le Nasdaq 100 a formé une figure de retournement dans l’esprit d’une « étoile du matin » au cours des dernières séances, ce qui ouvre la voie à un rebond de l’indice à court terme.

Le Nasdaq 100 pourrait remonter jusqu’à son ancien support de mars à environ 13 000 points enfoncé début mai, voire plus haut en cas de bonne nouvelle, avant de poursuivre sa tendance baissière.

Notons que les rebonds à l’intérieur des marchés baissiers (« bear marker rallye » en anglais) sont fréquents et peuvent facilement dépassement 10% de hausse sans pour autant précéder un retournement haussier.

Il sera préférable d’attendre un franchissement de la moyenne mobile à 200 séances, actuellement proche des 15 000 points, pour tabler sur un retournement haussier.

