Nasdaq : L’indice tente de se stabiliser

Nasdaq : L’indice technologique se stabilise au-dessus de 12 210 points

Les indices boursiers américains ont effacé les gains de plus de 1 % enregistrés avant le début de la séance officielle en raison des inquiétudes liées à l'inflation après que les prix à la consommation en avril aux États-Unis aient augmenté plus que prévu. Les indices boursiers avaient enregistré des gains modérés dans les échanges lors de la session asiatique grâce au report positif d'un rallye des actions chinoises après l'atténuation des infections au Covid en Chine.

L'IPC d'avril aux États-Unis a augmenté de +0,3 % mensuellement et de +8,3 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux attentes de +0,2 % et de +8,1 % respectivement. Du côté positif, l'IPC global et l'IPC de base ont au moins reculé par rapport aux sommets de +8,5 % en glissement annuel et de +6,5 % en glissement annuel atteints en mars.

Le rendement du T-note à 10 ans est en hausse de 5,9 points de base à 3,050 %. Le rendement à 10 ans a rebondi depuis son plus bas niveau d'une semaine à 2,911 % et augmente après les données sur les prix à la consommation d'avril. Les pressions de l'offre pèsent également sur les prix des T-notes, le Trésor devant adjuger 36 milliards de dollars de T-notes à 10 ans en début d'après-midi.

Evolution mensuelle des prix à la consommation aux Etats Unis

Le Nasdaq tente de se stabiliser au-dessus d’une droite de polarité hebdomadaire qui pourrait donner lieu à une consolidation avec comme résistance 12 923 points, ancien support. Seul un retour au-dessus de ce niveau donnerait un signal de fin de la séquence de correction en cours.

Toutefois, la tendance reste baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. La rupture du support donnerait lieu à une extension de la baisse vers la droite horizontal à 10 956, plus bas hebdomadaire de Novembre 2020.

Evolution du Nasdaq en données hebdomadaires :

