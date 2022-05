CAC 40 : l’indice parisien tombe à un plus bas de deux mois à 6150 points

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 revient tester une zone de prix importante à 6150-6100 points

Le CAC 40 tombe à un plus bas de deux fois sur fond de durcissement des restrictions en Chine

Le CAC 40 perd plus de 1% ce lundi matin, revenant à un plus bas de deux mois à 6150 points sur fond de craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale en raison du durcissement des restrictions sanitaires en Chine. Shanghai a ordonné aux habitants de rentrer chez eux et a interdit les livraisons de nourriture pour la semaine prochaine, suite aux ordres du président Xi Jinping de redoubler d'efforts pour éliminer le COVID-19, quels que soient les coûts économiques et sociaux.

Les valeurs cycliques sont les plus touchées, ArcelorMittal perdant 3,3 %, Schneider Electric 1,5 % et Renault 1,7 %. Les investisseurs revoient à la baisse leurs perspectives de croissance mondiale en raison du fort ralentissement de l'économie chinoise à en juger par les indices PMI Caixin et la croissance des exportations, tombés à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

Le CAC 40 et les autres actifs risqués sont également pénalisés par le resserrement monétaire des banques centrales. La hausse des taux directeurs augmente les coûts de financement des agents économiques et exerce une pression sur les niveaux de valorisation des actifs.

Le principal catalyseur pour le marché boursier restera à court terme l'évolution des restrictions sanitaires en Chine. Plus les autorités chinoises confineront les grandes régions économiques, plus l'économie mondiale risque de souffrir, la Chine contribuant à environ un tiers de la croissance mondiale.

Sur le front économique, aucune publication majeure n'est attendue cette semaine, mais de nombreux discours publics de banquiers centraux sont à l`agenda. La plupart d'entre eux devraient appeler à un resserrement plus rapide des politiques monétaires pour lutter contre l'inflation, ce qui devrait maintenir une certaine pression sur les marchés.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 sont techniquement baissières depuis qu’il a formé sa figure de retournement en tête et épaules en début d’année en enfonçant le support à 6750 points.

L’indice parisien revient à un plus bas de deux mois sur une zone de prix importante à 6150-6100 points qui correspond aux sommets de 2020 et 2007. La pression vendeuse pourrait éventuellement se calmer à cette zone de prix. Si le CAC 40 poursuit son repli sous ce seuil, un retour au creux de mars à environ 5750 points serait à prévoir.

Les perspectives commenceraient à s’améliorer en cas de rebond au-dessus de l’oblique baissière qui passe par les sommets de janvier, février et avril.

