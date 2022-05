Nasdaq 100 : Wall Street tente un rebond après la Fed

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Wall Street se rassure grâce au discours de Jerome Powell

Le Nasdaq 100 rebondit depuis un support majeur à 13 000 points

Wall Street se rassure grâce au discours de Jerome Powell

Wall Street tente de rebondir depuis son plus bas de l'année après que la Fed a, comme prévu, relevé ses taux de 50 points de base et annoncé le début de la réduction de son bilan en juin. Jerome Powell a semblé apaiser les craintes une fois de plus en indiquant hier que si des hausses de 50 points de base sont prévues lors des deux prochaines réunions, le Comité n'envisage pas activement des hausses plus importantes.

Le marché boursier a fortement rebondi grâce au soulagement de savoir que la Fed ne sera pas aussi agressive que prévu, mais le resserrement très rapide des politiques monétaires dans le monde et le ralentissement économique sont des facteurs qui restent négatifs pour les marchés boursiers à moyen terme.

Il est intéressant de constater que la seule fois que le S&P 500 (+3,0 %) a augmenté de plus de 2,5 % un jour de Fed, c'était le 21 mars 2000. Le marché avait rebondi parce que « la hausse des taux aujourd'hui et la courte annonce qui a suivi ont été un non-événement, principalement parce que Wall Street s'attendait largement à ce que la Fed fasse exactement ce qu'elle a fait. » selon un article de CNN de l’époque. Le S&P 500 avait rebondi d’un peu plus de 5% en quelques séances avant que le dégonflement de la bulle internet commence et que l’économie tombe en récession.

Bien qu'un seul événement ne constitue pas un échantillon suffisamment important pour tirer une conclusion, il est préférable de faire preuve de prudence. L'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière, mais elle rime et les marchés aiment prendre la direction qui fait le plus mal émotionnellement. Le marché pourrait donc très bien rebondir de 10 %, voire de 15 %, compte tenu du sentiment très pessimiste, avant de rompre ses récents plus bas.

Le Nasdaq 100 rebondit depuis un support majeur à 13 000 points

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le Nasdaq 100 tente de rebondir depuis son support à environ 13 000 points sur lequel il a déjà rebondi dessus en mars. L’indice technologique pourrait poursuivre son rebond jusqu’à son sommet de la mi-avril à environ 14 200 points, voire son sommet de mars à 15 200 points.

Néanmoins, aucun signal ne vient pour le moment suggérer un renversement de la tendance baissière de fond. La tendance de fond reste baissière tant que le Nasdaq ne dépasse pas cette deuxième résistance et la moyenne mobile à 200 séances.

Les prochains catalyseurs à surveiller pour les indices seront le rapport mensuel l’emploi aux Etats-Unis publié vendredi ainsi que l’évolution des restrictions sanitaires en Chine.

Poursuivre votre lecture