Nasdaq : Après Apple et Amazon, le Nasdaq reste sous pression

Les résultats trimestriels décevants des géants de la technologie Amazon et Apple ont pesé sur l'ensemble du marché ce matin. Amazon est en baisse de 10 % dans les premiers échanges après avoir prévu des ventes nettes de 116 à 121 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est bien inférieur au consensus de 125,01 milliards de dollars. Apple est en baisse de 2 % dans les échanges avant bourse après avoir averti que les contraintes d'approvisionnement lui coûteraient 4 à 8 milliards de dollars pour le trimestre en cours.

Les inquiétudes concernant l'inflation pèsent également sur les indices boursiers après que les données du jour aient montré que l'indice du coût de l'emploi au premier trimestre aux États-Unis a augmenté plus que prévu, au rythme le plus rapide jamais enregistré.

Les dépenses personnelles aux États-Unis ont augmenté de 1,1 % d'un mois sur l'autre en mars 2022, ce qui dépasse les attentes du marché qui prévoyait une augmentation de 0,7 % et s'accélère par rapport à un gain révisé à la hausse de 0,6 % en février, dans un contexte de hausse des prix. L'indice des prix PCE a fait un bond de 6,6 %, le plus important depuis janvier 1982, alors qu'en excluant les aliments et l'énergie, les prix ont augmenté de 5,2 %, ce qui est inférieur aux attentes du marché. Ce chiffre est très suivi par Fed dans la détermination de sa politique. Un chiffre élevé donc mais qui pourrait laisser entrevoir un pic d’inflation proche.

L’indice technologique se situe dans une phase de correction de la tendance haussière de long terme. Le niveau des 12 800 points atteint dans la semaine représente un niveau Fibonacci de 38.2% de la phase de hausse qui s’est déroulée entre mars 2020 et novembre 2021.

A court terme l’indice reste sous pression sous les moyennes mobiles baissières à 13 et 34 périodes. Sous 13 572 le risque est baissier avec la possibilité de voir le support casser et l’indice s’exposer à une baisse supplémentaire vers la droite de polarité hebdomadaire à 12210 points.

Par ailleurs la saisonnalité ne sera pas favorable. Les actions on en effet tendance à baisser à partir de la mi-avril lors des années où des élections pour le sénat aux Etats Unis se déroulent comme c’est le cas en 2022.

