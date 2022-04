Quelle tendance pour le Nasdaq 100 après la publication des Big Tech ?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU NASDAQ 100

Les Big Tech sur le devant de la scène

Le Nasdaq bat de l’aile ce mercredi, les résultats contrastés des valeurs technologiques incitent les investisseurs à la prudence.

Microsoft a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, profitant d'une demande soutenue pour ses activités d'informatique dématérialisée (cloud).

La société a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel global de 49,36 milliards de dollars, contre 41,7 milliards de dollars un an plus tôt, battant le consensus qui ressortait à 49,05 milliards. Le bénéfice net du groupe s'est établi à 16,73 milliards de dollars, soit 2,22 dollars par action, contre 2,03 dollars par action un an plus tôt. Il s'agit d'un montant supérieur aux attentes des analystes

En revanche, Alphabet (Google) a fait état de ventes au premier trimestre inférieures aux attentes, une première depuis le début de la pandémie de coronavirus, alors que les annonceurs ont réduit leurs dépenses du fait d'inquiétudes grandissantes sur un ralentissement économique mondial.

Les ventes publicitaires du se sont établies à 68,01 milliards de dollars, soit une progression sur un an de 23% mais un montant inférieur au consensus qui ressortait à 68,10 milliards de dollars.Alphabet a fait état d'un bénéfice trimestriel de 16,436 milliards de dollars, soit 24,62 dollars par action, en-deçà des attentes des analystes qui anticipait 25,76 dollars par action.

Maintenant, tous les regards sont tournés vers Apple et Amazon qui communiqueront leurs résultats jeudi après la clôture de Wall Street.

Deux scénarios à prévoir sur le Nasdaq

Côté graphique, le Nasdaq 100 affiche une chute d’environ 20% depuis le début de l’année. L’indice frôle le territoire de « bear market » mais les niveaux de support résistent encore à la pression vendeuse.

Ainsi, deux scenarios sont envisageables selon les résultats des "Big Tech" à venir. En outre, les investisseurs seront suspendus aux lèvres de Jerome Powell lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

Scénario 1 : les opérateurs saluent les résultats et la Fed tente de rassurer les opérateurs sur le resserrement monétaire.

Dans ce cas de figure, les supports sont préservés, un rebond est donc envisageable et une phase de trading range entre 13 000 et 15 200 points pourrait se mettre en place à moyen terme.

Scénario 2 : Amazon et Apple déçoivent, la Fed insiste sur la nécessite de mettre un tour de vis supplémentaire.

Dans cette hypothèse, nous aurions une nouvelle phase de stress et d’incertitudes sur les marchés. Par conséquent, une poursuite de la baisse et correction du type "ABC" ne serait pas à exclure. La première cible à viser sera un retour sur la zone de polarité vers 12 200 points.

