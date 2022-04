CAC 40 : les bourses européennes ouvrent en baisse dans le sillage de l’Asie

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

La bourse de Paris se replie sur fond d’inquiétudes croissantes sur l’économie mondiale

Le CAC 40 revient tester un support clé à 6245 points

La semaine commence difficilement pour les marchés boursiers, les indices européens démarrant la semaine en baisse d'environ 2% dans le sillage de la chute de Wall Street vendredi et des nouvelles inquiétantes sur le front sanitaire en Chine. Après avoir mis en place des restrictions sanitaires strictes à Shanghai et dans d'autres grandes villes, les autorités viennent d'ordonner des tests obligatoires dans un district de Pékin et ont bouclé certains quartiers de la capitale face à une résurgence de l'épidémie.

Ces nouvelles restrictions accentuent les craintes économiques mondiales alors que le pays est déjà pénalisé depuis plusieurs mois par son secteur immobilier surendetté et un durcissement de la réglementation du secteur privé, notamment des entreprises technologiques. Le CAC 40 revient ainsi proche de son plus bas niveau du mois à 6425 points et les actifs cycliques sont en forte baisse, comme les cours de pétrole qui perdent près de 4% ce matin.

L'évolution des restrictions sanitaires en Chine sera extrêmement importante pour l'économie mondiale en raison de la taille de l'économie chinoise, de sa contribution à la croissance mondiale et de son importance dans les chaînes d'approvisionnement. De nouvelles restrictions sanitaires renforceraient les préoccupations relatives à l'économie mondiale, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les marchés boursiers.

Outre les restrictions sanitaires en Chine, les traders surveilleront également cette semaine les nombreuses apparitions dans les médias des banquiers centraux, la publication des premières estimations du PIB des deux côtés de l'Atlantique et la publication des résultats des entreprises. Les GAFAM feront parties des sociétés qui publieront leurs résultats cette semaine.

Les opérateurs garderont un œil sur la situation en Ukraine, même si l’impact économique semble avoir été intégré dans les marchés par les investisseurs.

Le CAC 40 revient tester un support clé à 6245 points

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater le CAC 40 revenir tester son récent plus bas à 6245 points après être remonté tester une zone de résistance majeure à 6750 points correspondant à la moyenne mobile à 200 séances, la ligne de cou de l’ancienne figure de retournement en tête et épaules et une oblique baissière passant par les sommets de l’indice depuis le début de l’année.

Les perspectives sont techniquement neutres entre cette résistance et le support à 6245 points. Il sera préférable d’attendre une sortie de cette fourchette de prix pour se positionner sur le court terme. En cas de repli sous 6245 points, l’indice formerait une nouvelle figure de retournement, cette fois-ci en « double top », ce qui ouvrirait la voie à un repli jusqu’à 6100 points.

A moyen et long terme, le marché devrait rester sous pression tant que les taux longs et courts remonteront et que l'économie mondiale ralentira. Il est même probable que les bourses mondiales reviennent tester leurs plus bas de mars, à 5750 points pour le CAC 40, en cas de nouvelle frayeur sur l'économie mondiale.

