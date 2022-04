Nasdaq : La reprise se heurte à une zone de résistance

Points clés de l’article :

Nasdaq : L’indice fait face à une série d’obstacles

Marché obligataire et nouvelles sanctions contre la Russie refroidissent les investisseurs

Les marchés boursiers affichent des pertes aujourd’hui, les traders continuant à évaluer les signaux d'alarme du marché obligataire et les derniers développements en Ukraine.

Les rendements du Trésor ont largement augmenté mardi, mais les taux de certaines obligations à court terme ont continué à se négocier au-dessus de celles à plus long terme. Le rendement à 5 ans a grimpé à 2,6 %, tandis que le taux à 30 ans s'est négocié autour de 2,52 %. Cependant, la partie clé de la courbe des taux s'est brièvement inversée mardi, le taux à 2 ans se négociant légèrement en dessous de son homologue à 10 ans.

Ces inversions de la courbe des taux ont historiquement précédé les récessions et sont donc surveillées de près par les investisseurs. Les investisseurs attendent la publication du compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale mercredi, qui pourrait fournir de nouveaux indices sur la trajectoire de la banque centrale en matière de hausse des taux et sur les probabilités de récession.

Les investisseurs surveillent également l'Europe, alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'éternise. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est engagé à poursuivre les allégations de crimes de guerre contre les forces russes, notant que plus de 300 personnes ont été tuées et torturées dans une banlieue proche de la capitale Kiev. Les européens discutent de nouvelles sanctions contre la Russie avec un embargo sur le charbon.

Les marchés ont bien résisté à la guerre en Ukraine, à la pression continue sur les prix et à l'incertitude des perspectives économiques mondiales, la mentalité des investisseurs consistant à acheter les replis étant le moteur des rendements des actions.

Ces mouvements interviennent après un rallye technologique qui a vu le Nasdaq Composite augmenter de 1,9 % lundi. Les actions de Twitter ont bondi de 27 % pour atteindre leur meilleur jour après qu'Elon Musk ait révélé une participation passive de 9,2 % dans la société de médias sociaux. Aujourd’hui, l'action progresse encore de 1,8 %.

Le vif rebond des valeurs technologiques au mois de Mars a permis à l’indice de rejoindre la forte zone de résistance composée d’une droite de polarité, d’un retracement Fibonacci de 61,8% et de la moyenne mobile à 200 périodes autour des 15 275 points. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Il lui faut donc maintenant franchir ces obstacles pour transformer la reprise de court terme en moyen terme.

Un retour sous le petit dernier creux de marché à 14 700 points sonnerait la fin de la dynamique positive et pourrait donner lieu à une nouvelle séquence de baisse vers le retracement de 38,2% et droite de polarité à 14 430 points dans un premier temps, avant une baisse de plus grande ampleur.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

