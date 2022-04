CAC 40 : l’indice parisien marque le pas à 6700 points

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le ralentissement économique devrait continuer à faire pression sur la bourse de Paris

Les investisseurs surveilleront les Minutes de la BCE et de la Fed cette semaine

Les perspectives du CAC 40 restent baissières en dessous de 6750 points

La Bourse de Paris marque le pas depuis la semaine dernière après avoir atteint un plus haut de 6800 points mardi. Le CAC 40 et ses homologues internationaux évoluent à l'équilibre sur fond de nouvelles mitigées sur la situation en Ukraine et de craintes économiques croissantes suite à l'inversion de la courbe des taux.

Le rendement américain à 2 ans a dépassé son taux à 10 ans la semaine dernière, les taux courts augmentants plus rapidement que les taux longs, ce qui témoigne des craintes qu'un resserrement rapide de la politique monétaire ait un impact sur l'économie.

Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par une récession économique, car l'inversion de la courbe des taux américains a toujours précédé une récession. Néanmoins, ce n'est pas un signal suffisant pour vendre le marché et anticiper une récession dans l'immédiat, le délai moyen les précédentes inversions de la courbe des taux et les récessions étant de 19 mois.

Cependant, les valeurs cycliques devraient être davantage sous pression que les valeurs défensives ou technologiques. La performance relative des valeurs technologiques dépendra principalement de l'évolution des rendements obligataires. Tant que les rendements augmentent, les valeurs technologiques devraient également être sous pression. Les valeurs défensives sont donc les plus susceptibles de surperformer dans l'environnement actuel de ralentissement économique et de hausse des rendements obligataires.

Les rapports ISM sur l'industrie manufacturière et BLS sur l'emploi publiés vendredi ont confirmé le ralentissement économique en mars. L'indice ISM manufacturier est tombé à son plus bas niveau depuis septembre 2020 et la création d'emplois à son plus bas niveau depuis septembre 2021.

Aucune publication économique majeure n'est attendue cette semaine. L'accent sera mis sur les comptes rendus des dernières réunions de politique monétaire de la Fed et de la BCE.

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 marque le pas à une zone de prix majeur à 6750-6700 points correspondant à la ligne de cou de l’ancienne figure de retournement en tête et épaules formée en début d’année.

Les perspectives de fond restent techniquement baissières en dessous de cette zone de prix, d’autant plus que l’indice parisien a formé un « harami baissier ». Le premier support à surveiller sera le récent plus bas à 6538 points, puis l’ancienne zone de résistance à 6150-5100 points. Les perspectives redeviendraient haussières en cas de rebond au-dessus de 6800 points.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur ProRealTime :

