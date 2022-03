DAX40 : Le rebond est-il terminé ?

Points clés de l’article :

Le risque de stagflation fait hésiter les marchés

DAX40 : L’indice confronté à une forte zone de résistance

Les indices boursiers ont progressé hier, le sentiment du marché s'améliorant en raison des progrès réalisés dans les pourparlers de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a affirmé qu'elle prenait des mesures pour "désescalader" la guerre et qu'elle réduirait ses opérations militaires, ce qui pourrait conduire à une rencontre entre le président russe Poutine et le président ukrainien Zelenskiy.

Toutefois, la forte dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de l'énergie russe pourrait faire basculer son économie dans la récession.

Les inquiétudes augmentent rapidement quant aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les économies européennes. La guerre a contribué à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, sans compter les dépenses supplémentaires liées à l'afflux massif d'Ukrainiens fuyant la guerre.

Il y a aussi la menace permanente que Moscou choisisse de couper ses approvisionnements en gaz naturel dans l'Union européenne, ce qui pourrait signifier l'effondrement de nombreuses entreprises.

Le taux d'inflation des prix à la consommation en Allemagne est ressorti à 7,3 % en mars 2022, soit le taux le plus élevé depuis 1981 et bien plus que les attentes du marché (6,3 %). Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les prix du gaz naturel et des produits pétroliers ont de nouveau nettement augmenté et ont eu un impact considérable sur le taux d'inflation élevé. D’autres facteurs supplémentaires comme les goulots d'étranglement des livraisons dus aux interruptions des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de Covid-19 expliquent la hausse des prix.

Le risque d’une « stagflation » bien réel incite les investisseurs à la prudence en attendant des nouvelles plus concrètes d’un apaisement du conflit ukrainien.

L’indice allemand a poursuivi son rebond hier pour rejoindre la forte zone de résistance composée d’une droite de polarité et d’un retracement Fibonacci de 61,8% sur 14 841 points. Le DAX rejette aujourd’hui cet obstacle.

Une consolidation est donc en cours avec comme support le niveau des 14 105 points voire le retracement Fibonacci de 38,2% sous 14 000 points. La rupture de cette zone de support relancerait la dynamique baissière vers 13 275 points.

A l’inverse le franchissement de la résistance conforterait la reprise qui pourrait revenir sur les 15 740 points.

Evolution du CFD DAX40 en données quotidiennes :

