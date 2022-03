Russell 2000 : l’indice des petites et moyennes capitalisations bute sous une résistance clé

Points-clés de l’article sur le Russell 2000 :

Wall Street a fortement rebondi au cours des sept dernières séances, le S&P 500 et le Russell 2000 parvenant à regagner plus de 7 % et le Nasdaq 100 plus de 11 % depuis le 15 mars. Les acteurs du marché ont retrouvé un certain appétit pour les actifs risqués, probablement avec la conviction d'acheter à bon compte alors que les fondamentaux restent inchangés.

Les fondamentaux restent défavorables aux actifs risqués avec la perspective d'une normalisation rapide des politiques monétaires dans le monde, et particulièrement défavorables aux actifs cycliques car, dans le même temps, les grandes économies vont continuer à ralentir.

En effet, avec l'envolée des prix et les graves tensions d'approvisionnement de certaines matières premières, les économies fortement industrialisées devraient encore ralentir au cours des prochains trimestres. L'indice PMI flash de la zone euro pour le mois de mars publié jeudi matin est ressorti supérieur aux attentes, mais à son plus bas niveau depuis février 2021. L'indice PMI flash américain sera publié cet après-midi.

Dans cet environnement de normalisation rapide des politiques monétaires et de ralentissement des économies, les valeurs du Russell 2000 sont particulièrement vulnérables, car leurs conditions de financement sont généralement moins attractives et leur activité est beaucoup plus dépendante de l'économie américaine que celles du S&P 500. Cela explique pourquoi le Russell sous-performe tous les autres grands indices américains. L'indice a perdu plus de 16 % par rapport à son sommet de novembre, soit deux fois plus que le S&P 500 (-8 %), et il est probable qu'il continue à sous-performer à mesure que la politique monétaire se durcit et que l'économie ralentit.

Le Russell 2000 bute sous une résistance majeure à 2100 points

Graphique journalier du cours du Russell 2000 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives sont plutôt claires. Le Russell 2000 est dans une tendance baissière depuis le début de l’année selon la théorie de Dow puisque les creux et les sommets sont de plus en plus bas.

Le Russell 2000 revient tester une résistance clé à 2100 points depuis le début de la semaine, mais ne semble pas prêt à la dépasser. L’indice a clôturé à son plus bas de la semaine mercredi ce qui témoigne d’une faiblesse de la part des acheteurs. Le Russell 2000 pourrait donc revenir tester ses plus bas de l’année vers 1900 points au cours des prochaines semaines avant d’éventuellement poursuite sa tendance baissière si les craintes économiques s’accentuent.

Les perspectives redeviendraient haussières à court terme en cas de rebond au-dessus de 2100 points. Une poursuite de la hausse jusqu’au sommet de décembre à environ 2275 points serait alors à prévoir.

