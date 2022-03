DAX : L’indice hésite avec le sommet de l’Otan

Points clés de l’article :

La hausse de l’inflation et les incertitudes autour de l’énergie dépriment les investisseurs

DAX : L’indice consolide entre 14 567 points et 14 110 points

Les principaux indices boursiers européens sont en baisse et les rendements des obligations d'État se sont rapprochés des sommets pluriannuels atteints plus tôt dans la semaine, alors que les indices PMI de mars se sont révélés solides et rassurants.

L'accent a été mis sur un sommet spécial de l'OTAN qui se tient à Bruxelles, auquel le président américain Joe Biden participera, afin de discuter de nouvelles réponses à l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis un mois. les marchés surveillent de près les résultats, notamment le degré d'unité des membres de l'OTAN et ce que Joe Biden peut offrir aux pays européens pour les aider à se sevrer du gaz russe.

Certains hauts responsables de la Réserve fédérale ont signalé mercredi qu'ils étaient prêts à prendre des mesures plus agressives pour faire baisser une inflation qui atteint des sommets depuis des décennies, y compris une éventuelle hausse des taux d'un demi-point de pourcentage lors de la prochaine réunion de politique monétaire en mai.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté à 2,37 % et celui des obligations allemandes a dépassé 0,52 %, tandis que les marchés du pétrole et du gaz sont restés nerveux dans un contexte d'incertitude géopolitique.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que Moscou chercherait à se faire payer en roubles pour le gaz vendu à des pays "inamicaux", ce qui a secoué les marchés de l'énergie, bien que le président italien Mario Draghi ait déclaré qu'il comptait continuer à payer en euros. Ce point est encore plus important pour l’Allemagne qui est le pays qui importe le plus de gaz de Russie.

Les dirigeants européens devraient convenir, lors d'un sommet de deux jours qui débute jeudi, d'acheter du gaz en commun, afin de réduire leur dépendance à l'égard des carburants russes et de se prémunir contre les chocs d'approvisionnement. Mais il est peu probable que l'Union européenne sanctionne le pétrole et le gaz russes.

La hausse de l’inflation alimentée par l’augmentation des prix des matières premières fait craindre une période de stagflation voire une récession. Les statistiques des commandes de biens durables publiées aux Etats Unis n’ont pas rassuré les investisseurs.

Evolution mensuelle des commandes de biens durables aux Etats Unis :

L’indice Allemand se situe dans une phase de consolidation horizontale entre une droite de support sur 14 110 points et une droite de résistance sur 14 567 points. Les moyennes mobiles de court terme évoluent aussi sans tendance. La sortie d’une de ces deux bornes pourrait donner le signal du prochain mouvement.

Au-dessus de 14 567 points, les cours se dirigeraient vers la moyenne mobile à 200 périodes actuellement au-dessus des 15 400 points.

Une rupture des 14 110 relancerait la tendance baissière vers dans un premier temps 13 200 points ( point de départ d’un marubozu haussier) voire dans un second vers les plus bas de Mars.

Evolution de l’indice DAX en données quotidiennes :

