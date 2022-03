CAC40 : Prises de bénéfices à la bourse de Paris

Points clés de l’article :

La hausse des taux courts freine l’appétit des investisseurs

CAC40 : Une résistance majeure se dresse sur 6750 points

Les actions européennes sont en baisse aujourd’hui après leur fort rallye des derniers jours , l'Euro Stoxx 50 étant en baisse de plus de -1%. Les actions sont pénalisées par une hausse de plus de +2% du pétrole brut, qui alimente les craintes que la hausse des coûts de l'énergie n'affecte les bénéfices des entreprises et ne renforce les pressions inflationnistes.

Les actions européennes sont toujours affaiblies par la crainte que la guerre en Ukraine ne compromette la croissance économique de la zone euro et n'entraîne une hausse des prix des matières premières, ce qui renforcerait les pressions inflationnistes. Le président américain Biden rencontrera les dirigeants européens demain à Bruxelles et ils devraient annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

Certains investisseurs auparavant solidement haussiers s'inquiètent toutefois de l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les perspectives des actions.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont augmenté de 70 points de base depuis le début du mois de mars et devraient connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis 2004. Mais les investisseurs ont été relativement optimistes quant aux implications de la hausse des rendements sur les valorisations boursières, nombre d'entre eux ayant choisi de racheter des titres après quelques mois difficiles pour les cours des actions.

La forte hausse des rendements à court terme a aplati l'écart entre les rendements américains à deux et à dix ans, qui a atteint ses plus bas niveaux depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les marchés mondiaux en mars 2020. Une courbe de rendement inversée est largement considérée comme un prédicteur des futures récessions américaines.

Le retour de l’appétit pour le risque est donc contrarié par les incertitudes persistantes sur l’inflation et la hausse des taux.

La CAC40 a effectué un vif rebond qui va être confronté à une zone de résistance décisive entre la droite de poalrité à 6750 et la moyenne mobile à 200 périodes juste au-dessus. Le Franchissement de ces obstacles signalerait la fin de la tendance baissière de moyen terme.

Un échec sur cette zone exposerait l’indice à une consolidation horizontale avec comme base de support 6 480 points. Sous ce niveau la tendance baissière reprendrait vers dans un premier temps 6385 points et au-delà vers les plus bas du mois de Mars.

Evolution du CAC40 en données quotidiennes :

