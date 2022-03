Nasdaq, SP500 : Les indices US enregistrent une forte reprise sur la semaine

Points clés de l’article :

Les indices finissent la semaine par une consolidation, après une reprise de trois jours du S&P 500 qui a permis à l'indice de référence d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis plus d'un an. Les autres indices ont suivi cette tendance.

Les actions sortent d'une hausse significative de trois jours qui a mis le S&P 500 sur la voie de son plus gros gain hebdomadaire depuis novembre 2020. L'indice du marché élargi est en hausse de plus de 4 % sur la semaine. Le Nasdaq Composite, très technologique, a progressé de plus de 5 % cette semaine et se dirige vers sa meilleure semaine depuis février 2021.

Les mouvements de vendredi surviennent alors que les traders ont continué à digérer les derniers développements dans la guerre Ukraine-Russie.

Plusieurs missiles ont frappé un centre de réparation d'avions dans la banlieue de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Entre-temps, le président Joe Biden doit s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping pour discuter du conflit.

Cependant las marchés ont été plutôt rassurés, la Russie ayant effectué un paiement obligataire de 117 millions de dollars en dollars, évitant ainsi ce qui serait un défaut de paiement de la dette en devises étrangères. Les actions ont étendu leurs gains après ce rapport.

Les opérateurs sont également encore en train de digérer la première hausse des taux de la Fed depuis 2018.. La banque centrale a indiqué qu'elle prévoyait de relever les taux lors de ses six réunions restantes cette année.

Les résultats de la dernière enquête de sentiment auprès des investisseurs individuels américains montre une baisse du sentiment neutre et positif sur l’évolution du marché dans les 6 prochains mois. Les nombre d’intervenants indiquant des perspectives optimistes est à un point bas.

Cet indicateur, d’un point de vue contrariant, appuie le scénario de rebond des indices.

Le SP500 a rebondi sur une zone de support, déterminante maintenant à moyen terme, au-dessus des 4100 points. L’indice a rejoint une résistance sur 4422 points dont le franchissement est nécessaire pour une reprise durable. Il faudra que l’indice largeaméricain dépasse cet obstacle la semaine prochaine afin de confirmer cette reprise et se diriger vers 4595 points.

Un échec sur 4122 points exposerait l’indice à une consolidation horizontale avec un retour vers la zone de support.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

L’indice technologique qui a chuté de plus de 20% le 15 mars depuis le début de l’année donne des signes encourageants. Il a en effet franchi une oblique baissière qui et met fin à sa tendance négative et laisse entrevoir au minimum une consolidation horizontale.

L’indice va bientôt être confronté à une résistance composée par le plus haut du 3 mars à 14 395 points correspondant à un retracement Fibonacci de 38,2%. Le dépassement de ce niveau permettrait d’envisager une reprise plus prononcée vers la forte zone de résistance sur 15275 points : Moyenne mobile 200 périodes, droite de polarité et retracement Fibonacci de 61,8%.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

