CAC 40 : l’indice parisien revient tester une résistance pivot clé à 6750 points

Le CAC 40 regagne du terrain grâce à des signaux encourageants en Ukraine et en Chine

Les fondamentaux de fond devraient toutefois limiter les gains de l’indice parisien

La résistance à 6750 points sera cruciale pour les perspectives du CAC 40

La bourse de Paris a repris beaucoup de hauteur ces 10 derniers jours, le CAC 40 ayant rebondi d’environ 15% par rapport à son plus bas du 7 mars grâce à un regain d’optimisme sur la situation en Ukraine. Le marché se réjouit à l'idée d'un cessez-le-feu, même si l'Ukraine a rejeté un plan de neutralité proposé par la Russie.

Les marchés européens profitent également de nouvelles encourageantes du côté de la Chine, alors que les autorités veulent stabiliser le secteur immobilier et les marchés financiers chinois en difficulté. Le Comité de la stabilité financière et du développement a indiqué mercredi que « toute politique ayant un impact significatif sur les marchés de capitaux devrait être coordonnée à l'avance avec les départements de gestion financière afin de maintenir la stabilité et la cohérence des attentes en matière de politique ».

Les fondamentaux de fond devraient toutefois limiter les gains de l’indice parisien

Le CAC 40 connaît un important rebond ces derniers jours, mais les fondamentaux de fond vont rester en défaveur des actifs risqués ces prochains mois étant donné que les économies sont sur le point de connaître un épisode de stagflation, accentué par la guerre en Ukraine. En effet, avec l’envolée des cours des matières premières, certaines pénuries et problèmes de chaînes d’approvisionnement, la croissance économique va ralentir et l’inflation accélérer davantage que prévu. Après à peine 3 semaines de conflit, la Banque de France vient d’estimer que la guerre en Ukraine amputera de 0,5 à 1,1 point la croissance française cette année.

De plus, les actifs risqués sont pénalisés par la normalisation rapide des politiques monétaires. La BCE devrait prendre plus de temps que ses homologues, mais les autres grandes banques centrales occidentales, dont la Fed, vont très rapidement remonter leurs taux cette année. Le FOMC a remonté ses taux de 25 points de base hier soir et prévoit de les remonter six autres fois cette année, puis quatre autres fois l’année prochaine.

Cet environnement de ralentissement de la croissance et resserrement des politiques monétaire n’est clairement pas bénéfique aux marchés actions, encore moins aux actions de secteurs cycliques. L’indice parisien semble donc avoir peu de chances de retrouver son record de janvier de sitôt.

La résistance à 6750 points sera cruciale pour les perspectives du CAC 40

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de fond du CAC 40 restent baissières malgré le rebond des dernières séances. En effet, les perspectives sont techniquement baissières en dessous de la ligne de cou de la figure de retournement en tête et épaules à environ 6750 points.

Il ne serait pas étonnant de voir le CAC 40 se retourner à la baisse proche de ce seuil. Si le marché porte le CAC au-delà de ce niveau, le seuil symbolique à 7000 points sera la prochaine résistance à surveiller.

En cas de repli, le premier support à surveiller sera la zone de prix à 6100-6150 points qui correspond aux anciens sommets de 2007 et 2020. Néanmoins, ce sera le creux de début mars à 5750 points qui devrait être le plus solide, puisque c’est à ce niveau de prix que le marché a rebondi alors que les craintes géopolitiques étaient les plus élevées.

