Russell 2000 : la pression augmente sur les small et mid-caps face au risque de récession

Points-clés de l’article sur le Russell 2000 :

Le Russell 2000 devrait continuer de reculer face au risque grandissant de récession

Le Russell 2000 pourrait corriger jusqu’à 1750 points à moyen terme

Le Russell 2000 devrait continuer de reculer face au risque grandissant de récession

Contrairement aux grands indices internationaux, le Russell 2000 a beaucoup mieux résisté à l'escalade des tensions géopolitiques en Ukraine, mais il reste pénalisé par le risque accru de récession aux États-Unis. Il faut dire que les petites et moyennes capitalisations américaines sont beaucoup plus dépendantes de l'économie américaine et beaucoup moins de la santé de l'économie mondiale.

Le Russell 2000 a surperformé le S&P 500 depuis début février, mais il pourrait recommencer à sous-performer à mesure que le risque de récession augmente. Avec la flambée des prix des matières premières, la hausse des coûts de financement et les pénuries de main-d'œuvre, l'économie américaine connaît naturellement un fort ralentissement. Le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta, qui donne une image très avancée de l'état de l'économie américaine, estime la croissance annualisée à environ 0 % au premier trimestre, contre 5,6 % au quatrième trimestre de l'année dernière.

Le Russell 2000 devrait rester sous pression au cours des prochains mois en raison de la détérioration de l'environnement macroéconomique, même si un rebond temporaire de quelques semaines est possible si l'appétit pour le risque des traders réapparaît.

Les précédents ralentissements économiques (2011, 2015, 2018) ont correspondu à des corrections de 20 à 30 % du Russell 2000, tandis que les dernières grandes récessions (2008, 2020) ont correspondu à des corrections d'au moins 40 %. Une récession majeure de l'économie américaine n'est pas à l'ordre du jour en raison du soutien budgétaire encore très élevé. Le point bas du Russell 2000 pourrait donc se situer quelque part entre 30 et 40% de correction.

Graphique hebdomadaire du cours du Russell 2000 réalisé sur TradingView :

Le Russell 2000 pourrait corriger jusqu’à 1750 points à moyen terme

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du Russell 2000 est baissière depuis le début de l’année selon la théorie de Dow (creux et sommets de plus en plus bas). Aucun signal ne vient pour le moment suggérer un potentiel rebond.

Le Russell 2000 pourrait donc rejoindre son récent plus bas à environ 1900 points au cours des prochaines séances avant d’éventuellement se stabiliser/rebondir en cas de bonnes nouvelles ou à l’inverse poursuivre sa chute en cas de mauvaises nouvelles.

Le premier support majeur de long terme à surveiller sera le sommet de 2018 à environ 1750 points dépassé fin 2020.

Graphique journalier du cours du Russell 2000 réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE