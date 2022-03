Nasdaq 100 : les techs profitent de la baisse des anticipations de hausse des taux

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Le Nasdaq 100 surperforme en attendant l’audition de Powell et le NFP

Le Nasdaq pourrait consolider avant d’entreprendre un rebond

Le Nasdaq 100 profite de la baisse des anticipations de hausse des taux pour surperformer ses pairs américains depuis le début du rebond des marchés jeudi. Les opérateurs de marché estiment que le rythme des hausses de taux de la Fed sera plus modéré en raison de l’escalade des tensions géopolitiques. La probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion dans quinze jours est passée d'environ 95 % le 10 février à à peine 5 % mardi. Les investisseurs ne s'attendent désormais qu'à une hausse de 25 points de base en mars et à six hausses de taux (de 25 points de base) sur l’ensemble de l’année, contre sept avant le début de la crise ukrainienne.

L'évolution des tensions géopolitiques aura sans doute une influence majeure sur l'évolution des marchés à court terme. Le principal risque semble être une perturbation des exportations d'énergie par la Russie, car cela entraînerait une hausse des prix de l'énergie, une augmentation de l'inflation et un affaiblissement de la croissance économique mondiale.

Les participants au marché seront également attentifs à la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis vendredi. Le consensus s'attend à ce que 450 000 emplois soient créés et que le salaire horaire moyen augmente de 0,5 % au cours du mois.

Les investisseurs suivront également l'audition semestrielle de Jerome Powell devant le Congrès, mercredi et jeudi. Le président de la Fed ne devrait pas changer radicalement son discours, mais pourrait atténuer quelque peu son ton faucon à la lumière des récents développements internationaux, ce qui favoriserait le rebond du marché.

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le rebond du Nasdaq 100 est prometteur, car l’indice a formé une importante « ligne pénétrante », mais probablement insuffisant pour affirmer que le point bas du marché a été fait.

Le Nasdaq 100 pourrait poursuivre son rebond au cours des prochaines séances, puis reprendre sa correction. Il sera sans doute préférable d’attendre la formation d’une figure chartiste de retournement comme un double bottom, une tête et épaules inversées, etc. pour chercher à se repositionner à l’achat.

