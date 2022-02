SP500 : Les actions dans l’œil du cyclone

Points clés de l’article :

La crise en Ukraine a-t-elle connu un sommet de tensions hier ?

Rebond technique sur un fort support

La crise en Ukraine a-t-elle connu un sommet de tensions hier ?

Les contrats à terme E-mini S&P échéance mars ont chuté à un plus bas niveau sur quatre semaines dans les échanges de la nuit en raison de l'escalade des tensions en Ukraine après que le président russe Poutine ait reconnu deux républiques séparatistes dans l'est de l'Ukraine et a ordonné l'envoi de troupes russes dans ces régions. Toutefois, les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont récupéré la plupart de leurs pertes en raison de la spéculation selon laquelle les nouvelles négatives sont déjà dans les cours et que l’escalade des tensions est au moins temporairement suspendu. En effet les réunions diplomatiques entre les chefs de la diplomatie russe et américaine prévues jeudi semblent toujours d’actualité.

Par ailleurs l’indice de confiance des consommateurs est ressorti à 110,5 contre 110,00 attendu et le PMI manufacturier à 57,5 contre 56 attendu et 55,5 précédemment. Des chiffres donc meilleurs que prévu qui amènent de l’optimisme sur le marché en opposition aux craintes d’un ralentissement économique.

Cependant la question du resserrement monétaire devrait revenir d’actualité avec vendredi la publication de chiffres sur l’indice des prix. Hier, le gouverneur de la Fed, Mme Bowman, a déclaré qu'elle était favorable à une "action énergique" pour juguler une inflation élevée et que le FOMC pourrait relever le taux des fonds fédéraux d'un demi-point de pourcentage le mois prochain si les relevés de l'inflation sont trop élevés.

Rebond technique sur un fort support

L’indice SP500 est revenu toucher un fort support à 4270 points sur lequel il rebondit aujourd’hui. Le chandelier du jour s’il clôture sur ces niveaux est un signal positif de stabilisation mais devra être confirmé pour un rebond durable.

La tendance reste en effet baissière à court terme sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes et sous l’oblique descendante qui relie le sommet de janvier et février. Pour invalider cette tendance négative à court terme, il faudrait donc franchir ces obstacles.

La tendance de moyen terme haussière reprendrait sur franchissement de la forte résistance horizontale à 4600 points

Un retour et une rupture de la zone de support à 4230 points serait très dommageable à moyen terme.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE