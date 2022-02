DAX 40 : la bourse allemande enfonce un support clé à 15 000 points

Points-clés de l’article sur le cours du DAX :

La montée des tensions géopolitiques fait pression sur les marchés

Les marchés boursiers internationaux commencent la semaine sous pression après un faux espoir dans la nuit de dimanche à lundi d’un potentiel sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine sous l’impulsion d’Emmanuel Macron. Le sentiment s’est nettement dégradé sur les marchés après que la Russie a reconnu l’indépendance de deux régions de l’Est de l’Ukraine, le Donetsk et Lougansk, et envoyé des troupes russes pour « maintenir la paix » dans ces territoires.

Le DAX et le CAC 40 ont ouvert en baisse de plus de 2% ce matin, mais tentent depuis de reprendre du terrain. Toutefois, l’évolution des marchés sera très aléatoire à court terme puisqu’elle dépendra de l’évolution des tensions géopolitiques. L’UE et les Etats-Unis ont d’ores et déjà annoncé des sanctions à venir à l’encontre de Moscou.

Bien que l’évolution des tensions géopolitiques reste le principal catalyseur des marchés, les opérateurs surveilleront également les PMI flash des Etats-Unis cet après-midi, l’inflation de la zone euro mercredi, puis les revenus et dépenses des ménages américains vendredi.

Les opérateurs de marché garderont également un œil sur les interventions des banquiers centraux dans les médias en amont des réunions de la BCE et de la Fed en mars.

Le DAX 40 enfonce un support clé à 15 000 points

Graphique journalier du cours du DAX 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le DAX 40 vient de former une figure de retournement baissier en double top en enfonçant le support à 15 000 points et a enfoncé le support plurimensuel à 14 845 points. Ce sont des signaux baissiers qui ouvrent la voie à une poursuite de la correction jusqu’au creux de février 2021 à environ 13 660 points. Les perspectives redeviendraient techniquement haussières en cas de rebond au-dessus de 15 000 points.

Une correction jusqu’à 13 660 points correspondrait à une chute de 16% par rapport au record du début d’année, ce qui est tout à fait possible lorsque l’économie ralentit et que la Fed normalise sa politique, ce qui est le cas actuellement.

