CAC 40 : l’indice parisien face à une résistance majeure à 7150-7180 points

Le CAC 40 dans l’attente de l’IPC des Etats-Unis à court terme

Le ralentissement économique et la normalisation des politiques sont des vents contraires pour les marchés en 2022

Le CAC 40 plafonne sous une résistance majeure à 7150-7180 points

Le CAC 40 plafonne sous une zone de résistance majeure à court terme entre 7150 et 7180 points en attendant les chiffres sur l’inflation des Etats-Unis. Attendu en hausse de 7,3% sur un an, l’IPC sera particulièrement suivi par les opérateurs de marché dans ce contexte de banques centrales de plus en plus hawkish pour contrecarrer l’inflation.

La volatilité du CAC 40 devrait donc augmenter cet après-midi à l’issue de la publication de l’IPC. Une inflation supérieure aux attentes alimenterait encore plus les anticipations de hausses des taux des banques centrales, ce qui devrait faire pression sur les actifs risqués. A l’inverse, une inflation plus faible que prévu devrait atténuer ces anticipations et donc soutenir les marchés. Le même rendez-vous sera donné aux opérateurs vendredi, mais cette fois-ci pour l’inflation allemande.

A plus long terme, le CAC 40, ses homologues européens et le Russell 2000, sont menacés par le ralentissement économique. Le Credit Impulse et les indicateurs économiques avancés de l’OCDE (LEI) (ci-dessous) présument d’une poursuite du ralentissement économique (ISM manufacturier) ces prochains mois, ce qui devrait faire pression sur les secteurs les plus cycliques à savoir les secteurs de l’industrie, des matériaux, de l’énergie et de la finance.

Source : Nordea (gauche) / Stouff Capital (droite)

En plus d’être menacés par la macro, les marchés boursiers le sont également par la rapide normalisation des politiques monétaires. Sauf si l’inflation se mettait à décélérerrapidement, les banques centrales devraient augmenter rapidement leurs taux cette année.

Le durcissement des conditions de financement commence déjà à se refléter sur les marchés, le rendement moyen des obligations cotées BBB aux Etats-Unis a grimpé de 60bps depuis le début de l’année à 3,20%.

Les vents contraires sont donc nombreux pour les marchés ces prochains mois, ce qui invite à plus de prudence et moins d’optimisme sur la performance des actifs risqués cette année. La volatilité et les replis seront très probablement plus importants que l’année dernière.

Le CAC 40 plafonne sous une résistance majeure à 7150-7180 points

Graphique 4 heures du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 est sorti par le haut du triangle symétrique qu’il a formé depuis le début de l’année, mais il fait désormais face à une zone de résistance majeure à 7150-7180 points.

Un repli sous cette zone ouvrirait la voie à un retour au plus bas de la semaine dernière à environ 6900 points. A l’inverse, un dépassement ouvrirait la voie à un retour au record de janvier à environ 7400 points.

