Nasdaq : Les valeurs technologiques restent sous pression en attendant les chiffres de l’inflation

Nasdaq : Biais négatif sous 15 100 points

Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés relativement stables ce matin, laissant entrevoir une deuxième journée de calme après les fluctuations des transactions de la semaine dernière liées aux publications de résultats et aux anticipations des taux d’intérêts. Le rendement du Trésor à 10 ans a dépassé 1,94 %, un sommet qui n'avait pas été atteint depuis janvier 2020, avant la publication jeudi de données clés sur l'inflation des prix à la consommation. Le Nasdaq, déjà en correction, a mené Wall Street à la baisse lundi, abandonnant près de 0,6 %. Le S&P 500 a perdu près de 0,4 %. L'indice Dow Jones est resté pratiquement inchangé, gagnant un peu plus d'un point.

Les deux sociétés qui retiennent l’attention du marché ce matin sont Pfizer et Peloton.

Pfizer prévoit un chiffre d'affaires record cette année, déclarant mardi qu'il s'attend à vendre 32 milliards de dollars de doses pour son vaccin anti covid et 22 milliards de dollars de sa pilule antivirale contre le coronavirus Paxlovid en 2022. Cependant, Pfizer a raté les estimations de revenus du quatrième trimestre et le titre perd 3,5 % en pré-marché. Le bénéfice par action a toutefois dépassé les estimations.

Les actions de Peloton chutent de plus de 2% en pré-marché aujourd’hui, loin des plus bas précédents, après que la société de fitness connectée en difficulté ait déclaré qu'elle allait remplacer le cofondateur John Foley en tant que PDG par l'ancien directeur financier de Spotify et Netflix, Barry McCarthy. Foley deviendra président exécutif. Peloton prévoit également de supprimer 2 800 emplois, soit environ 20 % du personnel de l'entreprise.

En outre, Peloton, qui présente ses résultats trimestriels mardi soir, a réduit ses prévisions de revenus et d'abonnés au fitness connecté pour l'ensemble de l'année. Lundi, Peloton a clôturé en hausse de 20 % en raison des spéculations selon lesquelles des sociétés comme Amazon et Nike pourraient être intéressées par son rachat. Toutefois, même en tenant compte de la hausse de lundi, l'action a chuté de 80 % par rapport au sommet historique de 155,52 USD atteint en février 2021.

Meta Platforms (FB), la société mère de Facebook, a chuté de 1,4 % dans la matinée, poursuivant une baisse post-bénéfice qui a fait chuter le titre de 30 % depuis les résultats trimestriels de mercredi dernier. Meta a annoncé lundi que l'investisseur technologique milliardaire Peter Thiel, qui a soutenu Facebook dès le début, allait se retirer de son conseil d'administration.

Sous pression pour atteindre les objectifs de vente du quatrième trimestre tout en faisant face à une pénurie généralisée de semi-conducteurs, Tesla (TSLA) a décidé de retirer l'une des deux unités de contrôle électronique qui sont normalement incluses dans les supports de direction de certaines voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine, selon deux employés et une correspondance interne vue par CNBC.

L’indice Nasdaq reste sous pression sous plusieurs résistances rejetées le 2 février. Cette zone est composée d’un retracement Fibonacci de 50%, d’une droite de polarité et de la moyenne mobile à 200 périodes au-dessus des 15 000 points. L’indice reste sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées à la baisse indiquant un biais négatif.

Une rupture du récent support à 14 375 points exposerait l’indice à un nouveau test des plus bas de l’année sur 13 720 points.

Evolution du Nasdaq en données quotidiennes :

