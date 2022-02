Nasdaq : Amazon freine la chute du marché

Points clés de l’article :

Les résultats d’Amazon tempèrent le solide rapport sur l’emploi

Les indices boursiers ont effacé leurs gains de la nuit et se sont retournés à la baisse après qu'un rapport plus fort que prévu sur l'emploi en janvier aux États-Unis ait renforcé les perspectives de resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed. Les indices boursiers ont d'abord progressé dans la nuit après que Amazon.com ait bondi de 11 % dans les échanges pré marché, après avoir annoncé que les ventes de son activité de cloud computing avaient dépassé les estimations et que la société avait augmenté le prix de son abonnement annuel Prime.

En janvier, le nombre d'emplois non agricoles aux États-Unis a augmenté de 467 000, ce qui est supérieur aux attentes de 125 000. De plus, les chiffres de l'emploi non agricole de décembre ont été révisés à la hausse à +510 000, contre +199 000 initialement prévu. Le taux de chômage de janvier a augmenté de façon inattendue de +0,1 pour atteindre 4,0%, légèrement plus faible que les attentes d'un statu quo à 3,9%.

Le salaire horaire moyen en janvier aux États-Unis a augmenté de +0,7 % mensuel et de +5,7 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux attentes de +0,5 % et de +5,2 % en glissement annuel.

Des indicateurs relatifs au marché du travail plus fort qu’attendu qui vont dans le sens du durcissement de la politique monétaire de la Fed pour lutter contre l’inflation. Sitôt les chiffres publiés, les marchés monétaires ont relevé leurs prévisions pour atteindre 5 hausses dès cette année.

La forte zone de résistance maintient l’indice sous pression

Le rebond de début de semaine sur les valeurs technologiques a été stoppé par la forte zone de résistance au-dessus de 15 165 points composée de la moyenne mobile descendante à 34 périodes, du retracement Fibonacci de 50% et d’une droite de polarité.

Tant que l’indice se situe sous cette conjonction d’obstacles, le risque est baissier avec un possible retour sur les plus bas de l’année à 13 725 points.

Le franchissement de la zone invaliderait cette lecture négative.

Evolution de l’indice Nasdaq (CFD) en données quotidiennes :

