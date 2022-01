Russell 2000 : les cycliques devraient continuer à pâtir du ralentissement économique en 2022

Points-clés de l’article sur le Russell 2000 :

L’économie américaine ralentit, le Russell 2000 sous-performe

Le Russell 2000 pourrait continuer à corriger en 2022

Wall Street corrige après avoir inscrit des records pour certains indices début janvier. Les inquiétudes autour de l’inflation et du resserrement monétaire dans le contexte actuel de ralentissement économique ont été un cocktail explosif pour justifier une correction des indices.

Le S&P 500 a corrigé de près de 9% depuis le début du mois, mais le Russell 2000 de plus de 11%. Le Russell 2000 est pénalisé par sa plus forte exposition aux valeurs cycliques et par le fait que les entreprises de l’indice sont plus petites entreprises.

Les incertitudes autour de l’inflation et du resserrement monétaire seront clés pour les indices, mais le ralentissement économique devrait se poursuivre cette année d’après les organisations internationales (FMI, OCDE) ce qui devrait donc continuer à pénaliser le Russell 2000 qui est étroitement lié à l’économie.

C’est en tout cas ce que suggèrent l’indice ISM manufacturier et les rendements obligataires de long terme. Lorsque ces deux diminuent (ralentissement économique), la force relative Russell / S&P tend à baisser. Cela signifie que le Russell 2000 sous-performe le S&P 500 en période de ralentissement économique et surperforme lorsque l’économie américaine accélère.

Le Russell 2000 pourrait continuer à corriger ces prochaines semaines

Graphique hebdomadaire du Russell 2000 réalisésur TradingView :

Lorsque l’indice ISM manufacturier diminue, nous pouvons constater que le Russell 2000 connaît des périodes tumultueuses avec des corrections sur le chemin. Au mieux, le Russell 2000 consolide en attendant la prochaine réaccélération de l’économie américaine.

Par conséquent, le ratio rendement/risque du Russell 2000 est orienté à la baisse en 2022. L’indice pourrait poursuivre sa correction jusqu’à revenir tester ses plus hauts de 2018 dépassés fin 2020 à environ 1700 points. Une baisse sous ce seuil semble toutefois peu probable étant donné que l’économie devrait ralentir, mais pas tomber en récession.

