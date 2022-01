CAC40 : Les bourses s’offrent un rebond de contre tendance

Points clés de l’article :

Powell sème le doute mais le pessimisme est exagéré à court terme

CAC40 : Rebond dans la tendance baissière

Mercredi, les indices boursiers ont abandonné leur progression de début de séance et ont clôturé en demi-teinte. Les marchés ont reculé mercredi après-midi après que le FOMC ait déclaré qu'il sera bientôt approprié de commencer à augmenter les taux d'intérêt. Les actions ont étendu leurs pertes lorsque le président de la Fed, M. Powell, a déclaré qu'il soutenait une hausse des taux de la Fed en mars et qu'il ne pouvait exclure une hausse des taux à chaque réunion. En ne précisant pas l’ampleur de ces hausses, il a laissé planer un doute que les investisseurs ont interprété comme étant une possibilité d’un durcissement monétaire plus important.

Les indices boursiers étaient soutenus grâce aux résultats trimestriels meilleurs que prévu de Microsoft, Texas Instruments et AT&T ainsi que du chiffre du PIB trimestriel aux Etats Unis plus élevé que les attentes. Ce matin, Deutsche Bank a défié les attentes du marché en affichant un bénéfice pour le quatrième trimestre 2021, les revenus de la banque d'investissement ayant augmenté. La banque allemande a déclaré que le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est établi à 145 millions d'euros (162,7 millions de dollars) pour les trois derniers mois de l'année - un sixième trimestre consécutif de bénéfice et près du triple de son bénéfice pour la même période en 2020. Les analystes avaient prévu une perte de 127,58 millions d'euros, selon les estimations de Refinitiv. Une bonne nouvelle pour le secteur bancaire après les résultats mitigés des banques américaines.

Par ailleurs les enquêtes de sentiment indiquent un pessimisme extrême qui d’un point de vue contrariant fait penser que le marché a atteint un point bas à court terme et plaide pour un rebond. Le nombre d’ investisseurs individuels aux Etats Unis anticipant une baisse du marché dans les 6 prochaines représente plus de la moitié des participants, des niveaux rarement atteints.

Enquête AAII aux Etats Unis sur le sentiment des participants :

Le CAC40 construit une bougie en marubozu ( bougie pleine où l’ouverture correspond au plus bas de la séance et le plus haut à la clôture) qui avale le chandelier d’hier. Une configuration très positive qui laisse penser qu’un rebond est en cours et peut se poursuivre.

Le premier objectif se situe sur 7067 points, retracement Fibonacci de 50% de la dernière vague de hausse et point haut de la séance de lundi qui a vu le vaste « sell off » se manifester. La droite de polarité sur 7100 points constitue l’obstacle suivant. Au-delà se situe la résistance à 7200 points.

Toutefois tant que l’indice se situe sous le retracement Fibonacci de 61,8%, il ne s’agit que d’un rebond et l’indice reste fragile avec la menace d’une reprise de la tendance vers le point bas à 6750 points.

Evolution du CAC40 en données quotidiennes :

