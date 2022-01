Le Dow Jones en hausse avant la réunion de politique monétaire de la Fed

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DOW JONES

Les marchés suspendus aux lèvres de la Fed

Dow Jones : l’indice reprend doucement des couleurs

La Fed doit rendre les conclusions de sa réunion de politique monétaire très attendues par les investisseurs à 20h00, s’en suivra trente minutes plus tard d'une conférence de presse de Jerome Powell. Les marchés ont été nerveux depuis le début de l'année, les investisseurs craignent que la normalisation monétaire ne se déroule trop vite et alors que les risques s'accumulent.

La Fed a déjà commencé à normaliser sa politique monétaire pour tenter de juguler le rythme de la hausse des prix, de 7% en 2021 aux Etats-Unis. Elle a déjà ralenti ses achats de titres depuis novembre, prémisse à un redressement des taux envisagé pour mars puis d'une réduction de la taille de son bilan

La volatilité a fait une entrée fracassante sur les marchés (indice VIX > 35), les tensions économiques et géopolitiques jouant de concert et fragilisant les secteurs les plus valorisés. En effet,les craintes géopolitiques sur l'Ukraine ont fortement pesé sur l'humeur des investisseurs ces derniers jours.

Concernant les résultats d’entreprises, Microsoft a annoncé mardi soir avoir réalisé 51,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires et dégagé 18,8 milliards de bénéfice net, des résultats supérieurs aux prévisions des analystes pour ce deuxième trimestre de son exercice décalé.

Graphiquement, le Dow Jones reprend de la hauteur depuis son point bas à 33 150 points mais la pression vendeuse reste encore bien présente. Toutefois, l’indice a déjà retracé le niveau 38,20% de Fibonacci de la dernière vague de baisse.

Une clôture au-dessus de ce seuil serait de bon augure pour rallier le prochain retracement à 50% puis 61,80% ; néanmoins, Jerome Powell ne doit pas décevoir les investisseurs. Si les prix repartent en direction du sud, la baisse pourrait se prolonger de nouveau autour des 33 800 / 33 550 points.

Difficile d’établir un scénario précis avant l’intervention de la Fed, il faudra être attentif aux niveaux clés de court terme pour intervenir, acheter, vendre, s’alléger ou prendre des bénéfices si le rebond se poursuit.

GRAPHIQUE DU DOW JONES EN DONNÉES JOURNALIERES

