DAX : la bourse de Francfort tente de rebondir depuis un support majeur

La Fed sera décisive pour le rebond du marché actions

Les résultats de LVMH et Apple attendus jeudi

Le DAX tente de rebondir depuis une zone de support majeur

Les marchés boursiers européens tentent de reprendre de la hauteur ce mercredi en amont de la très attendue issue de la réunion du FOMC ce soir. Aucun changement de la politique monétaire de la Réserve fédérale n’est attendu, mais les commentaires du FOMC et du président Jerome Powell sur le rythme de la normalisation de la politique seront surveillés de très près par les opérateurs de marché.

Le principal risque est que la Fed ouvre la porte à plus de quatre hausses de taux cette année, car cela signifierait qu'elle pourrait potentiellement relever ses taux à chaque réunion et non plus seulement à la dernière réunion de chaque trimestre comme elle le fait depuis des années. Les opérateurs de marché devraient donc s'adapter au potentiel de sept hausses de taux cette année, alors que le rythme d'une hausse par trimestre limite actuellement le nombre de hausses possibles à quatre.

Après la Fed, les opérateurs de marché resteront sur leurs gardes puisque la première capitalisation boursière européenne (LVMH) publiera ses résultats jeudi, suivie de la première capitalisation boursière mondiale (Apple) quelques heures plus tard (jeudi soir).

L'attention se portera ensuite sur les chiffres du revenu et de la consommation des ménages américains en décembre, publiés vendredi.

Le DAX tente de rebondir depuis une zone de support majeur

Graphique journalier du DAX 40 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du DAX redeviennent haussières ce mercredi puisque la bourse allemande tente de rebondir depuis une zone de support majeur à environ 15 000 points qu’il a rejoint vendredi dernier.

Le ratio rendement/risque est en faveur des achats au-dessus de cette zone de prix et la première résistance à surveiller sera le seuil symbolique à 16 000 points.

Les perspectives deviendraient baissières en cas de repli sous cette zone de support. Un repli sous 15 000 points ouvrirait la voie à une accélération de la correction des indices.

