Nasdaq 100 : le marché revient sur un support majeur avant la Fed

Points-clés de l’article sur le cours du Nasdaq 100 :

L’inflation et la normalisation de la politique de la Fed inquiètent les marchés

La Fed, le PIB US et les résultats d’Apple, Microsoft et Tesla attendus cette semaine

Le Nasdaq 100 revient tester un support majeur à 14 367 points

Le marché boursier américain a enchaîné une troisième semaine de repli la semaine dernière, les valeurs de croissance ayant une nouvelle fois mené les pertes en raison notamment de résultats décevants de Netflix qui a chuté de 20% vendredi.

Le marché est plus généralement pénalisé par les incertitudes autour de l’inflation et sur le rythme probable de la normalisation de la politique monétaire de la Fed. Les opérateurs de marché s’attendent à une hausse de 100 points de base du taux directeur de la Fed cette année, la fin du quantitative easing (QE) et même le début du quantitative tightening (QT) pour contrecarrer les pressions inflationnistes.

Ces anticipations font pression sur les marchés parce que la hausse des coûts de financement pénalise la valorisation des actifs et devrait pénaliser l’économie à en croire l’aplatissement de la courbe des taux. L’écart entre les taux à 10 et 2 ans a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020 à 70 bps tandis que l’écart entre les taux à 30 et 5 ans a atteint son plus bas niveau depuis février 2019 à 50 bps.

En plus de l’issue de la réunion de la Fed sur sa politique monétaire mercredi, les opérateurs de marché surveilleront également de nombreux résultats d’entreprises cette semaine. 25% de la capitalisation boursière du S&P 500 publiera ses résultats cette semaine dont Microsoft mardi soir, Tesla mercredi soir et Apple jeudi soir.

Les opérateurs surveilleront également les enquêtes PMI flash du mois de janvier publiées ce lundi, la première estimation du PIB du quatrième trimestre des Etats-Unis publiée jeudi et les revenus et dépenses des ménages américains publiés vendredi.

Le Nasdaq 100 revient tester un support majeur à 14 367 points

Graphique journalier du Nasdaq 100 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du Nasdaq 100 a fortement corrigé ces trois dernières semaines, au point de reculer de 13% depuis son plus haut du début d’année, sa plus forte correction depuis septembre 2020.

Le Nasdaq est désormais de retour sur un support majeur à 14 367 points sur lequel il avait rebondi en octobre. La pression vendeuse pourrait donc commencer à ralentir à partir de ce niveau de prix, d’autant plus que le RSI est tombé dans sa zone de « survente », ce qui pourrait inciter les acheteurs à revenir sur le marché à court terme.

En cas de poursuite du repli, les prochains niveaux de prix à surveiller seront les anciennes zones de résistance à environ 13 900 et 12 465 points. Un repli aussi bas correspondrait à une correction de 25% par rapport au record du début d’année, ce qui est très peu probable sans récession de l’économie américaine, surtout en si peu de temps.

En effet, d’une manière générale, les corrections du marché ont tendance à être intérieures à 10% lorsque l’économie accélère, entre 10 et 20% lorsque l’économie ralentit et de plus de 20% lorsque l’économie se contracte. Or actuellement, l’outil GDPNow de la Fed d’Atlanta estime la croissance du quatrième trimestre à 5,1% (sur un rythme annualisé).

