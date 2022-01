Nasdaq : retour à la case départ

Points clés de l’article :

La hausse des taux affecte particulièrement les valeurs technologiques

Indicateur de sentiment : un pessimisme extrême

Le retracement complet de la dernière vague de hausse presque terminé

La hausse des taux affecte particulièrement les valeurs technologiques

Les indices boursiers américains ont prolongé hier leur correction malgré une ouverture haussière, le S&P 500 et le Dow Jones Industrials tombant à des plus bas de quatre semaines et le Nasdaq 100 à un plus bas de trois mois. La faiblesse des valeurs technologiques a entraîné l'ensemble du marché à la baisse, car la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed en mars a poussé les rendements des obligations à des sommets de deux ans cette semaine et a provoqué la vente de valeurs technologiques.

Mercredi matin, les actions ont d'abord progressé en raison de l'optimisme concernant les résultats des entreprises du quatrième trimestre, après que Morgan Stanley, Bank of America et Procter & Gamble aient publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. De même, la baisse des rendements des obligations a d'abord entraîné une couverture à découvert des valeurs technologiques avant qu'elles n'abandonnent leur progression et ne se replient mercredi après-midi.

Les données sur le logement américain de mercredi ont été positives pour les actions. Les mises en chantier de logements en décembre ont augmenté de façon inattendue de 1,4 % mensuel pour atteindre un sommet de 9 mois à 1,702 million, ce qui est plus fort que les attentes d'une baisse à 1,650 million. De plus, les permis de construire de décembre, un indicateur de la construction future, ont augmenté de façon inattendue de +9,1% mensuel pour atteindre un sommet de 11 mois à 1,873 million, plus fort que les attentes d'une baisse à 1,703 million.

La faiblesse des valeurs technologiques mercredi a pesé sur le marché global. Applied Materials (AMAT) a clôturé en baisse de plus de -5%, Lam Research (LRCX) a clôturé en baisse de plus de -4%, Qualcomm (QCOM) et Tesla (TSLA) ont clôturé en baisse de plus de -3%, et Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) et Oracle (ORCL) ont clôturé en baisse de plus de -2%.

Indicateur de sentiment : un pessimisme extrême

Les résultats de la dernière enquête auprès des investisseurs américains montrent que le sentiment optimiste se situe à un plus bas de plus de 4 mois. La dernière fois était la semaine du 16 septembre avec un taux de 22,4%. Il se situe aussi en dessous de sa moyenne historique pour la neuvième semaine consécutive.

La part des pessimistes a fait un bond depuis la semaine dernière pour représenter quasiment un investisseur sur deux.

Cette enquête est considéré comme un indicateur contrariant et donc un signal d’achat qui devra bien sûr être vérifié par l’action sur les prix

Le retracement complet de la dernière vague de hausse presque terminé

L’indice technologique est tout proche de retracer la totalité de sa hausse entre Octobre et Novembre. La séance d’hier est négative et laisse présager une poursuite de la baisse vers 14200 points. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la baisse et les cours ont enfoncé la moyenne mobile à 200 périodes.

Toutefois l’écart des prix avec les moyennes mobiles est élevé et il ne serait pas surprenant d’assister à une stabilisation ou un rebond sur ce niveau.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE