SP500 : Turbulences sur les marchés boursiers

Points clés de l’article :

Les nuages s’amoncellent sur les bourses mondiales

Le SP500 menace de rompre son canal haussier

Les nuages s’amoncellent sur les bourses mondiales

La flambée des rendements du Trésor, due à la crainte que les banques centrales, et en particulier la Fed, ne doivent resserrer leur politique monétaire plus tôt que prévu entraîne des turbulences sur les marchés boursiers. Le taux à 10 ans américain a bondi au-delà de 1,80 alors que l’activité économique semble ralentir et que les prix du pétrole poursuivent leur ascension. L'indice manufacturier de l'Empire State de New York a plongé à -0,7 en janvier 2022, contre 31,9 en décembre, bien en deçà des prévisions du marché qui tablaient sur 25. Cette lecture a mis en évidence la première contraction de l'activité des entreprises new-yorkaises depuis le deuxième trimestre de 2020, en raison de la propagation de la variante omicron du coronavirus. Elle met également fin à 18 mois consécutifs d'expansion.

Evolution des taux à 10 ans aux Etats Unis :

Les investisseurs attendaient les résultats de Goldman Sachs. La banque a publié aujourd’hui un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes, les dépenses d'exploitation de la banque ayant bondi de 23 % en raison de la hausse des salaires des employés de Wall Street et de l'augmentation des réserves pour litiges. La banque a déclaré que son bénéfice trimestriel a chuté de 13 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,94 milliards de dollars, soit 10,81 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation de 11,76 dollars des analystes interrogés par Refinitiv. Les actions de la banque ont chuté de 4,1 % dans les transactions de pré-marché. La semaine dernière, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo ont tous publié des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations, mais les actions de JPMorgan et Citigroup ont été vendues en raison de dépenses plus élevées que prévu. Bank of America et Morgan Stanley clôturent les résultats des grandes banques mercredi.

Le SP500 menace de rompre son canal haussier

Le SP500 évolue dans un canal haussier au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes mais menace sa borne basse qui a provoqué de fort rebond à 3 reprises.

Toutefois le dernier rebond sur le canal a été moins puissant et a formé un sommet plus bas que le précèdent indiquant la fragilité de l’indice. La rupture du canal donnerait un mauvais signal avec comme perspective un retour sur la droite de polarité et passage de la moyenne mobile à 200 périodes sur 4494 points.

Pour se libérer de la pression vendeuse, le SP500 doit préserver la borne basse du canal mais seul le franchissement de la résistance intermédiaire sur 4750 points donnerait un signal d’unereprise de la tendance haussière.

Evolution du SP500 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE