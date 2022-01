CAC40 : Le marché reste haussier avant la saison des résultats

Points clés de l’article :

Les marchés boursiers européens ont évolué de manière stable après les données sur l’inflation aux Etats Unis, le sentiment du marché reflétant largement l'inquiétude concernant l'inflation et les perspectives de retrait des mesures de relance monétaire, après que les prix à la consommation américains aient connu leur plus forte hausse en près de quarante ans. Dans le même temps, les mises à jour des résultats en Europe ont également attiré l'attention, notamment de la part des détaillants Tesco et Marks & Spencer, le premier ayant déclaré qu'il s'attendait à des bénéfices d'exploitation plus élevés que ce qui avait été annoncé dans leurs prévisions précédemment, dans un contexte de ventes meilleures que prévu à ce jour.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient légèrement positifs au début des échanges jeudi après que le Nasdaq Composite ait progressé pour la troisième session.

En ce qui concerne les premiers résultats, Delta Air Lines a enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux prévisions et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Les actions du constructeur de maisons KB Home ont augmenté de plus de 8 % dans les échanges après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du quatrième trimestre soient en hausse de 22,4%, mais les prévisions des entreprises pour 2022 seront probablement un facteur déterminant pour l'évolution du marché.

Les mouvements de marché de jeudi sont intervenus alors qu'un autre rapport sur l'inflation montrait une hausse des prix historiquement élevée, mais pas aussi sévère que certains économistes le craignaient. L'indice des prix à la production de décembre a augmenté de 0,2 % d'un mois sur l'autre. Ce chiffre est inférieur aux 0,4 % attendus par les économistes interrogés par Dow Jones. Toutefois, l'indice a augmenté de 9,7 % d'une année sur l'autre, ce qui est le plus élevé jamais enregistré depuis 2010.

La saison des résultats du quatrième trimestre débute cette semaine et va concentrer l’attention des investisseurs, plusieurs grandes banques publiant leurs résultats vendredi avant la clôture.

Le pourcentage d’investisseurs individuels qui s’attendent à ce que les actions stagnent ou baissent dans les 6 prochains est en augmentation selon la dernière enquête AAII. Parallèlement, le sentiment haussier est en chute bien au-dessous de sa moyenne historique pour la 8eme semaine consécutive.

D’un point de vue contrariant, ces niveaux nous donneraient une opportunité d’achat pour les prochaines semaines.

L’indice de la bourse parisienne est engagé dans une tendance ascendante modérée. Les cours indiquent en effet un creux et sommet supérieurs aux précédents. Tant que l’indice reste au-dessus de la droite de polarité à 7105 points bientôt renforcée par la moyenne mobile à 34 périodes ascendante, la progression peut se poursuivre vers le plus haut de début d’année à 7374 points et au-delà vers les 7500 points.

La rupture des 7105 points donnerait lieu à une correction plus prononcée vers les 6890 points.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

