Bourse : compte rendu de la Fed – CAC 40 : une cible à 7 500 points ?

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et sur des variations limitées en début de séance mercredi, les investisseurs marquant une pause après de récents plus hauts dans un contexte de marché toujours optimiste sur la pandémie bien que la perspective d'un resserrement monétaire aux Etats-Unis occupe les esprits.

Mardi, le CAC 40 et l'indice européen Stoxx 600 ont inscrit des plus hauts inédits, portés par de nouvelles informations rassurantes sur la dangerosité du variant Omicron du coronavirus et par de solides indicateurs économiques.

Les investisseurs examineront à 20h00 le compte rendu de la réunion de la Fed en décembre lors de laquelle elle a annoncé la fin en mars de ses achats d'obligations et a ouvert la voie à des relèvements de taux dans l'année.

Avant cela, la séance sera animée par la publication des résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs (PMI) dans les services dans la matinée avant l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Uni, à 14h15.

Wall Street scrute les rendements obligataires

Wall Street a inscrit mardi un record de clôture pour le deuxième jour consécutif, porté par les valeurs financières et industrielles dans un contexte sanitaire toujours jugé encourageant, pendant que le Nasdaq et les valeurs technologiques cédaient du terrain.

Les valeurs bancaires ont notamment profité de la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt cette année aux Etats-Unis. Les rendements des bons du Trésor américains ont augmenté pour le deuxième jour consécutif.

Après s'être accommodés lundi d'une brusque remontée des taux obligataires, les investisseurs ont commencé à faire preuve d'une certaine nervosité mardi. Des taux plus élevés renchérissent le coût de l'argent pour les entreprises en développement qui doivent investir massivement et les rendent donc moins attractives.

Par conséquent, le Dow Jones a pris 0,59% à 36 799,65 points. Le Nasdaq a reculé de 1,33% et le S&P 500 a cédé 0,06%.

Les cours du pétrole reviennent à l'équilibre après avoir pâti de l'augmentation plus forte que prévu des stocks d'essence aux États-Unis qui fait craindre une baisse de la demande dans un contexte de hausse des cas de COVID-19.

GRAPHIQUE DU JOUR –CAC 40 : la hausse se poursuit

Le CAC 40 enchaîne les records depuis le début de l’année et le flux haussier ne manque pas de carburant. A long terme, l’indice évolue dans un canal haussier, ainsi les prix pourraient rallier la borne haute autour des 7 500 points dans les jours à venir.

Par ailleurs, le CAC a fortement accéléré suite à la sortie du triangle de consolidation fin décembre. Selon l’analyse graphique, l’objectif théorique se situe aussi vers les 7 500 points. Par conséquent, la hausse devrait encore se poursuivre, toutefois cette zone de résistance pourrait déclencher une prise de bénéfices afin que le marché puisse reprendre son souffle.

